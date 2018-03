Talous

Kemijärvelle nousee satojen miljoonien sellutehdas kiinalaisrahalla – investoinnin rahoitus varmistui

suunniteltu biojalostamo- eli sellutehdasinvestointi on toteutumassa, tiedottaa hankkeen takana oleva Boreal Bioref.Investoinnin rahoitus varmistui sillä, että kiinalainen Shanying ostaa Boreal Biorefin osake-enemmistön. Kiinalaisyhtiö myös ryhtyy operatiiviseksi kumppaniksi, joka ostaa tehtaan tuotteet.Boreal ja Shanying ovat käyneet rahoitusneuvotteluita marraskuusta lähtien ja solmivat nyt investointisopimuksen.Jo entuudestaan hanke oli vahvasti kiinalaisen rahoituksen varassa. Marraskuussa 2016 pääomistajaksi oli tulossa kiinalainen valtio-omisteinen Camce.Boreal kertoo tiedotteessaan, että myös tekninen suunnittelu, merkittävät puunhankintasopimukset sekä toteutettavuusselvitykset on saatu päätökseen.rakentamisen on arvioitu maksavan noin 780 miljoonaa euroa. Yhtiön verkkosivujen mukaan investoinnin pitäisi tuoda noin 1 100 työpaikkaa. Tehtaan päätuote on pitkäkuituinen havusellu.Yhtiö suunnittelee aloittavansa rakennustyöt kesällä. Tehtaan pitäisi valmistua vuonna 2020.Rakentaminen edellyttää vielä myönteistä ympäristölupahakemusta sekä Kiinan viranomaisten hyväksyntää rahoitussopimukselle.