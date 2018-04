Facebook tuntee käyttäjänsä niin hyvin, että se tietää, ketkä suomalaiset ovat kiinnostuneita mustikkapiirakasta – ”Mainostajat eivät enää vain huuda maailmalle ja odota parasta”

Talous

Facebook tuntee käyttäjänsä niin hyvin, että se tietää, ketkä suomalaiset ovat kiinnostuneita mustikkapiirakas

Yhteisöpalvelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harva

Toden totta.

Facebookin

Keskustelu

Tunne