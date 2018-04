”Likainen työ ei minua haittaa”, sanoo poraaja Juha Koivuniemi – Silti robotit voivat viedä kaivosmiesten töitä yllättävän pian

Talous

”Likainen työ ei minua haittaa”, sanoo poraaja Juha Koivuniemi – Silti robotit voivat viedä kaivosmiesten töit

, tieteiselokuvan robottia muistuttava kone seisoo kaivostunnelissa 350 metrin syvyydessä. Tarvitaan vain kevyt ohjaimen liikutus ja koneen terät ovat jo poranneet viisimetrisen reiän kiviseinään.Kittiläläinen Juha Koivuniemi https://www.hs.fi/haku/?query=juha+koivuniemi , 33, istuu puoliautomaattisen peräporakoneen ohjaksissa tekemässä tunnelia. Koivuniemi tulkitsee digitaaliselle näytölle tulevia lukuja, syöttää koneelle käskyjä ja ohjaa sitä joystickilla.Mielikuvat raskaasta mainarin työstä menevät Kittilän maanalaisella kaivoksella uusiksi.Manuaalinen työ alkaa olla kaivosalan menneisyyttä. Tosin viime aikoina hakut ja lapiot ovat vilahdelleet presidentti Donald Trumpin https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trumpin puheissa, joissa on luvattu palauttaa hiilikaivostyöpaikat takaisin Yhdysvaltoihin.”Noita töitä ei voi tuoda takaisin, sillä ne eivät ole edes lähteneet. Ne on korvattu. Koneet tekevät nykyään suurimman osan [Trumpin tarkoittamista] kaivostöistä”, sanoi Autodeskin tutkimusjohtaja Maurice Conti https://www.hs.fi/haku/?query=maurice+conti Bloombergin haastattelussa https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-29/robots-will-run-mines-within-the-next-decade-anglo-says viime marraskuussa.Myös Kittilän kultakaivoksella, kuten muillakin moderneilla maanalaisilla kaivoksilla, koneet ovat korvanneet suuren osan lihasvoimasta.Seuraavaksi digitalisaation ja robotiikan kehitys tuo osan mainareista maan pinnalle. Kittilän kultakaivoksen toiminta-aikana näin ei kuitenkaan ehdi tapahtua.Automaation läpimurto kaivosalalla tapahtuu 10–15 vuoden kuluttua, arvioivat Kansainvälisen kestävän kehityksen instituutin (IISD) tutkijat kaksi vuotta sitten julkaisemassa selvityksessään Mining a Mirage.Esimerkiksi tietokoneohjatut porat ja robottikuorma-autot muuttavat ja vähentävät kaivostöitä. Vaikutukset töihin ja työpaikkoihin kuitenkin vaihtelevat paljon kaivoksittain.IISD:n tutkimuksen mukaan työpaikkoja voi hävitä eniten perinteisiltä, avolouhoksina toimivilta rautamalmikaivoksilta.Esimerkiksi osa kiviautonkuljettajista menettää työnsä tai siirtyy kaivoksilla uusiin valvonta- tai huoltotöihin.ei osaa varmuudella sanoa, kuinka nopeasti muutos tapahtuu. Suuret kaivosyhtiöt, kuten Anglo American ja BHP Billiton, ovat viime aikoina ilmoittaneet isoista investoinneista automaatioon. Kun isot yhtiöt sijoittavat uuteen teknologiaan, voi uusien sovellusten kehitys ja käyttöönotto nopeutua kaivosalalla.Anglo Americanin tekninen johtaja Tony O’Neill https://www.hs.fi/haku/?query=tony+o%E2%80%99neill visioi kaivosalan konferenssissa Lontoossa viime marraskuussa, että kaivosala on jo 5–7 vuoden kuluttua ihan toisennäköinen kuin se on tänä päivänä https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-29/robots-will-run-mines-within-the-next-decade-anglo-says . Anglon tekemisillä on vaikutusta, sillä yhtiö omistaa muutaman maailman arvokkaimmista kupariesiintymistä ja työllistää kaivoksillaan yhteensä noin 87 000 ihmistä.Myös Kittilän kaivoksen omistava Agnico Eagle seuraa tiiviisti uusien menetelmien kehittymistä. Kittilässä myös testataan uusia automaattisia laitteita ja annetaan niistä palautetta laitevalmistajille.Digitaalista tiedonkulkua hyödynnetään kaivoksella jo paljon. Esimerkiksi porakoneissa on anturit, jotka välittävät koneiden kuljettajille tietoa porauksen etenemisestä ja häiriötilanteista.Jotta kaivos toimisi ilman ihmisiä, pitäisi koneiden selviytyä maan alla itsekseen kaikista mahdollisista operaatioista.tällainen täysauto­maattinen, robottien hoitama kaivos on hyvin kaukainen visio.Agnico Eagle on juuri päättänyt investoida 160 miljoonaa euroa perintei­sempään tekniikkaan. Kittilän kaivoksella ollaan aloittamassa yli 1 000 metriin ulottuvan kaivoskuilun rakentamista. Isoja investointeja automaatioon ei ihan heti ole suunnitteilla.Robotit eivät siis ole viemässä kaivostyöläisten töitä Kittilän kaivokselta, lupaa Kittilän kaivoksen teknologia- ja kehityspäällikkö André van Wageningen https://www.hs.fi/haku/?query=andre+van+wageningen Eivät ainakaan seuraavaan 16 vuoteen, jonka ajan kaivos näillä näkymin vielä toimii Kittilässä.ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela https://www.hs.fi/haku/?query=pekka+suomela uskoo, että isojen yhtiöiden investoinnit nopeuttavat alan teknistä kehitystä.Toisaalta taloustilanne sanelee paljon: jos metallien hinnat laskevat, hyvän alun jälkeen voi tulla takapakkia, Suomela kertoo puhelimitse.Tutkijoiden mukaan työpaikat ovat vaarassa vähentyä perinteisiltä rautamalmikaivoksilta. Louhosautojen kuljettajat, poraajat ja panostajat ovat useimmiten suurimmat henkilöstöryhmät avolouhoskaivoksilla.Täydellinen automaatio voi viedä 30–40 prosenttia näistä töistä, tutkimuksessa todetaan.Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään rautamalmikaivosta. Avolouhoksina toimivia metallimalmikaivoksia ovat Bolidenin kaivos Sodankylässä ja Terrafamen kaivos Sotkamossa.Suomelan mukaan töiden vähenemisestä voidaan Suomessa puhua aikaisintaan 20 vuoden kuluttua.”Ja kyse ei ole vain vähenemisestä, vaan suuri osa töistä siirtyy esimerkiksi valvontayksiköiden hallintaan ja koneiden huoltoon.”kiinnostavat myös kaivosvastustajia, jotka kamppailevat Lapin uusia kaivoshankkeita vastaan.Kolarissa Hannukainen Mining -yhtiön suunnittelemaa rauta-kupari-kultakaivosta vastustavat matkailuyrittäjät ovat ihmetelleet, miksi kunta edistää kaivosta, vaikka alueen matkailu kärsisi siitä merkittävästi.Kunta on perustellut kaivoksen edistämistä sillä, että kaivos nostaisi palkansaajien tuloja ja kunnan verotuloja. Hannukainen Mining on ilmoittanut kaivoksen työllistävän suoraan 300 henkeä.

Onko kaivosyhtiö huomioinut myös mahdolliset uudet tekniset ratkaisut työllisyyslaskelmissaan?

”Ei ole. Laskelmissa ei huomioida teknologiaa ennen kuin se on todistetusti kenttäkelpoista”, Hannukainen Miningin kaivosinsinööri Jyrki Törmänen https://www.hs.fi/haku/?query=jyrki+tormanen kertoo puhelimitse.Törmäsen mukaan vie vielä kauan ennen kuin robottiautot toimivat varmasti Lapin lumisilla ja jäisillä teillä. Hannukainen Mining aikoo odottaa myös, että robottiautoista tulee edullisempia ennen kuin se edes harkitsee niihin sijoittamista.Jos yhtiö saa tarvittavat luvat, se avaisi kaivoksen Kolariin aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.”Emme näe, että teknologian murros ehtisi tapahtua ennen kaivoksemme avaamista.”

Entä lupaatteko, että nuo työpaikat säilyvät koko kaivoksen toiminnan ajan?

