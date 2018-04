Talous

Euroalueen inflaatio kiihtyi maaliskuussa – työttömyys vähäisintä liki kymmeneen vuoteen

inflaatiovauhti oli maaliskuussa 1,4 prosenttia, ilmenee Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin ennakkotiedoista. Inflaatiovauhti oli maaliskuussa 0,3 prosenttiyksikköä voimakkaampi kuin helmikuussa.Inflaation eli kuluttajahintojen kallistuminen on myönteinen uutinen Euroopan keskuspankille (EKP), jonka ensisijaisena tehtävänä on huolehtia hintavakaudesta. EKP:n hintavakaustavoitteen mukaan euroalueen inflaatiovauhdin pitäisi olla hieman alle kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä.EKP on pyrkinyt vauhdittamaan inflaatiota ja euroalueen talouskasvua lukuisilla poikkeustoimilla, joista merkittävin on rahapoliittinen elvytys. EKP ostaa nykyisin markkinoilta arvopapereita 30 miljardin euron arvosta kuukausittain lisätäkseen rahan tarjontaa. Keskuspankki on ilmoittanut jatkavansa arvopapereiden ostamista ainakin syyskuun loppuun saakka.Inflaatiovauhdin kiihtymistä voi pitää merkkinä siitä, että euroalueen talouden tervehtyminen on jatkunut suotuisasti. Ekonomisten tarkkaavaisesti seuraama pohjainflaatio oli maaliskuussa 1,3 prosenttia. Pohjainflaatiosta on poistettu energian ja elintarvikkeiden vaikutus hintatason muutokseen.ilmoitti keskiviikkona erillisessä tiedotteessaan, että työttömyys euroalueella oli helmikuussa vähäisintä sitten joulukuun 2008.Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli helmikuussa 8,5 prosenttia. Suomen kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli helmikuussa 8,4 prosenttia eli niukasti alle sen, mikä oli työttömyysaste euroalueella keskimäärin.Helmikuussa euroalueella oli työttömiä 13,9 miljoonaa, mikä on on lähes 1,5 miljoonaa vähemmän kuin helmikuussa 2017.