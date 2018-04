Talous

Maksuhäiriöisten määrä ja velkaantuneisuus kasvaa – nyt jokaisen luottotiedot halutaan yhteen rekisteriin

Suomeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toistaiseksi

Vaikka

Suomen

Muhosen

Hypo-pankin

puuhataan laajaa rekisteriä, jossa olisi tieto kansalaisten kaikista olemassa olevista luotoista ja taloudellisista vastuista.”Luotto- ja velkamarkkinoilla on valtava tietovaje. Pankkien ja muiden luotonantajien käytössä oleva tietotaso on nykyisellään luvattoman huonolla tolalla”, perustelee rekisterin tarvetta Hypo-pankin toimitusjohtaja Ari Pauna https://www.hs.fi/haku/?query=ari+pauna Pauna kannattaa keskus­rekisteriä, joka olisi valtiovallan perustama ja ylläpitämä ja johon kaikkien luottoja myöntävien pankkien ja rahalaitosten olisi pakko ilmoittaa kaikki luottotapahtumansa.Oikeusministeri Antti Häkkänen https://www.hs.fi/haku/?query=antti+hakkanen (kok) asetti joulukuussa professori Erkki Kontkasen https://www.hs.fi/haku/?query=erkki+kontkasen selvittämään, millainen rekisteristä pitäisi tulla, jos sellaista ylipäänsä tarvitaan.Kilpailevaa hanketta valmistelee luottotietoja myyvä yksityinen pörssiyritys Suomen Asiakastieto. Asiakastiedon rekisteri on vapaaehtoisuuteen pohjautuva tietojärjestelmä, josta luotonantoa harkitseva laitos saisi pyytäessään tietoja lainanhakijan luottotilanteesta muissa pankeissa.Suomessa on käytössä vain maksuhäiriörekisteri, johon kansalaisen tiedot päätyvät, jos hän ei ole hoitanut laskujaan ja maksusitoumuksiaan.Erotukseksi maksuhäiriörekisteristä uutta rekisteriä kutsutaan positiiviseksi luottorekisteriksi, koska sinne olisi tarkoitus kirjata kaikki olemassa olevat lainat ja sitoumukset – siis myös ne hyvässä hoidossa olevat, joilla ei ole vaaraa joutua ulosottoon.Laajaa luottorekisteriä on yritetty saada Suomeen jo parinkymmenen vuoden ajan, mutta toistaiseksi se on kaatunut isojen pankkien haluttomuuteen. Ne ovat hallinneet asiakkaidensa tietoja yksinoikeudella ja halunneet pitää tiedot itsellään eivätkä jakaa niitä muille.Nyt isot pankit ovat taipumassa puoltamaan laajaa luottorekisteriä. Se edellyttää, että ne luopuvat asiakkaidensa tietojen monopolista ja avaavat tiedot myös kilpailijoiden käyttöön.Internet ja digitaalisuus ovat vapauttaneet ja muuttaneet markkinoita siinä määrin, että isotkin pankit ovat alkaneet katsoa voittavansa tietojensa jakamisessa enemmän kuin häviävänsä.finanssimarkkinoilla alkaa olla yksimielisyys laajan luottorekisterin tarpeesta, voi silti mennä vielä pitkään ennen kuin uusi järjestelmä on perustettu ja käytössä.Aikaa menee varsinkin, jos päädytään tekemään laaja keskitetty rekisteri, jota ylläpitää julkinen sektori ja rahoittaa veronmaksaja. Tällaisen järjestelmän rakentaminen vie aikaa, koska tietoteknisten kysymysten lisäksi se olisi lainsäädännöllisesti vaikea prosessi ja vaatisi ainakin kolmen lain uudistamista.Erityisen vaativaa olisi tietoturvakysymysten ratkaiseminen, koska kyse on kansalaisten henkilötietojen keräämisestä, tallettamisesta ja jakamisesta.Asiakastiedon mukaan julkisen sektorin keskitettyä rekisteriä nopeampi vaihtoehto olisi heidän ajamansa hajautettu pankkien ja yritysten ylläpitämä tietojen vaihtojärjestelmä.Asiakastiedolla on rekisteriin jo pohja. Yhtiö ylläpitää ”tiedonjakorinkiä”, johon kuluttajille luottoja myöntävät yritykset toimittavat pyydettäessä tietoja asiakkaistaan. Rinkiin kuuluu 34 pankkia ja kulutusluottoja myöntävää yritystä.Rahamarkkinoiden suurtoimijat, isot pankit, puuttuvat toistaiseksi ringistä, mutta yhtiö pyrkii laajentamaan joukkoa.Asiakastiedon henkilötietopalvelujen liiketoimintajohtajan Jouni Muhosen https://www.hs.fi/haku/?query=jouni+muhosen mukaan yritys käy parhaillaan neuvotteluja kaikkien isojen suomalaisten pankkien ja myös sellaisten ulkomaisten luottolaitosten kanssa, jotka toimivat Suomen markkinoilla ja myöntävät kulutusluottoja suomalaisille.”Kaikki merkittävät kotimaiset ja ulkomaiset toimijat, jotka myöntävät ’vähäistä suurempia’ kulutusluottoja suomalaisille, olisi saatava mukaan, myös sellaiset, jotka eivät ole suomalaisen finanssivalvonnan kontrollissa”, Muhonen sanoo.Kun uusia lainoja myönnetään, lainan antajan pitäisi saada tietoonsa olemassa olevien luottojen kuukausierät, kokonaismäärät ja se, miten luotot on hoidettu, Muhonen sanoo.”Koska monet ottavat nykyisin luottoja monesta lähteestä, tiedot olisi saatava kaikilta merkittäviltä luotottajilta.”Ari Paunan tavoin Muhonen pitää nykyistä parempien luottotietojen tarvetta polttavana. Muhosen mielestä järjestelmä tarvittaisiin pikaisesti ja keskitetyn julkisen sektorin rekisterin rakentamiseen menisi liikaa aikaa.”Meillä on valmis pohja, ja hyödyt on todettu. Tarvitaan vain mukaan kaikki pankit riittävän kattavuuden saamiseksi.”mukaan keskitetty rekisteri ja Asiakastiedon malli olisivat yksilön tietosuojan kannalta hyvin erilaisia järjestelmiä.Asiakastieto ei ylläpidä yhtä keskitettyä rekisteriä, vaan kukin järjestelmään liittynyt hoitaa omista asiakkaistaan koostuvaa tiedostoa.Kun asiakas hakee luottoa, luotottaja pyytää häneltä suostumusta tiedustella muiden luotottajien hänelle myöntämiä lainoja. Jos hakija antaa suostumuksensa, Asiakastieto toimii välittäjänä ja toimittaa pyydetyt tiedot uuden luoton myöntäjälle.”Tietosuoja-asiat on tässä hoidettu siten, että tietoja saa kysyä vain asiakkaan nimenomaisella suostumuksella eikä muihin tarkoituksiin kuin luoton myöntämiseen. Keskitetyssä julkisessa rekisterissä tiedot tallennetaan, halusi kuluttaja sitä tai ei.”Ari Pauna ei lämpene Asiakastiedon mallille. Hän kannattaa julkisen sektorin, esimerkiksi Suomen Pankin, ylläpitämää rekisteriä, jonne kaikki luottoja myöntävät toimijat olisivat velvoitettuja toimittamaan kansalaisten luottotiedot.Pauna perustelee kantaansa kattavuudella. Jotta järjestelmästä saadaan toimiva, siinä ei saa olla aukkoja.Mikäli ehdottomaan pakkoon ei haluta mennä, Pauna suosittaa sanktioita niille, jotka eivät tietoja anna.”Näillä pitäisi olla nykyistä tiukempi luotonantajavastuu. Eli jos velallinen ei pysty hoitamaan vastuitaan, velanantaja saa polttaa näppinsä ja kantaa luottotappiot. Tämä saattaisi olla riittävä kannustin tietojen jakamiseen.”Keskitettyä julkista rekisteriä tarvitaan Paunan mielestä myös siksi, että kansalaisten ottamien luottojen lisäksi tietoja rahamarkkinoista tarvittaisiin laajemminkin. Viranomaisvastuulla toimiva julkinen toimija voisi toimia näiden tietojen kerääjänä ja käsittelijänä.”Me rahoittajat olemme tietopimennossa. Meillä ei esimerkiksi ole tietoa alueellisista markkinaosuuksista eri luottotuotteissa. Emme tiedä, paljonko esimerkiksi Helsingin alueella on myönnetty lainoja ja millaisia lainoja, kuka niitä on myöntänyt ja ketkä ovat velallisia. Luottomarkkinoiden kilpailutilanteesta on vähän tietoa”, Pauna sanoo.”Valtakunnallisella tasolla markkinaosuustietoja on, mutta siinä ei ole paljon informaatioarvoa.”

Jos pankeilla

Luottorekisterihanke kaatui edellisen kerran vuonna 2013

Hanke