Poliisi aloittaa esitutkinnan Brother Christmasin rahan­keruusta

alkaa selvittää hyväntekeväisyysjärjestö Brother Christmasin rahankeräystoimintaa.Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle on kirjattu viime torstaina ulkopuolisen tutkintapyynnön perusteella kolme rikosilmoitusta epäillyistä taloudellisista väärinkäytöksistä rahankeräykseen liittyen, poliisi kertoo tiedotteessaan.Poliisin mukaan esitutkintakynnys asiassa ylittyy, ja asia siirtyy aktiiviseen esitutkintaan piakkoin, kun asian tutkintajärjestelyt varmistuvat.Rikosnimikkeet ovat epäilty kavallus, kirjanpitorikos ja rahankeräysrikos.toiminnasta on keskusteltu paljon julkisuudessa HS:n jutun jälkeen. Sosiaalisen median kirjoittelun perusteella poliisille on tehty kaksi tutkintapyyntöä muun muassa laittomasta uhkauksesta.