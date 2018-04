Maailman merenkulun päästöt yritetään puolittaa vuoteen 2050 mennessä – merenkulkujärjestö pääsi tavoitteista sopuun

Talous

Maailman merenkulun päästöt yritetään puolittaa vuoteen 2050 mennessä – merenkulkujärjestö pääsi tavoitteista

Kansainvälinen

Merenkulku

merenkulkujärjestö IMO pääsi perjantaina sopuun merenkulun päästöjen vähentämisestä puoleen vuoden 2008 tasosta vuoteen 2050 mennessä, liikenne- ja viestintäministeriö (lvm) kertoo tiedotteessaan.Vuosisadan loppuun mennessä tavoitteena on kokonaan päästötön laivaliikenne.Pariisin ilmastosopimus ei sisällä suoria velvoitteita meriliikenteelle vaan merenkulkualalla niistä on neuvoteltu erikseen. Suomen tavoitteena neuvotteluissa oli asettaa päästöjen vähennystavoitteeksi 70 prosenttia, joka olisi ollut paremmin linjassa Pariisin sopimuksessa asetettujen kokonaistavoitteiden kanssa.vastaa lvm:n mukaan noin 2,5 prosentista maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä. Ilman päästövähennystoimia laivaliikenteen päästöjen uskotaan kasvavan 50–250 prosentilla tulevina vuosikymmeninä. Maailmankaupan kasvaessa myös merikuljetusten määrä lisääntyy.Suomen varustamoyhdistys kuvasi tiedotteessaan päätöstä historialliseksi.Suomessa monet alukset ovat jo siirtyneet vähäpäästöisemmän nesteytetyn maakaasun eli lng:n käyttöön polttoaineena. Ajurina on ollut ennen kaikkea haitallisten typpipäästöjen rajoitukset Itämerellä.Kokouksessa päätettiin myös, että IMO:n alakomitea alkaa käsitellä raskaan polttoöljyn käyttöön ja kuljetukseen liittyvien riskien vähentämistä arktisilla alueilla.Raskas polttoöljy tuottaa palaessaan nokipitoista savua, joka laskeutuessaan valkoisille lumi- ja jääpinnoille vähentää takaisin heijastuvien auringonsäteiden määrää ja sulattaa lunta ja lämmittää ilmakehää.Suomi ja eräät muut maat ovat ehdottaneet raskaan polttoöljyn kieltämistä polttoaineena arktisilla alueilla kokonaan.