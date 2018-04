Talous

”Teheranin Hesburger avattu” – Suomalainen hampurilaisketju yrittää sinnikkäästi taas laajentua Lähi-itään

Suomalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hesburgerin

Kyseessä

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000004462332.html

Kansainvälistymisestään

Hesburger

Oikaisu 14.4. 2018 kello 14.34: Oikaistu Hesburgerin liikevaihto oikeaksi. Aiemmin liikevaihdon väitettiin olevan 105 miljoonaa euroa.