Asuntosijoittamisesta tuli tuulipukukansan bisnestä – Rakentaminen käy yhä kuumana ja hinnat ovat nousseet roimasti

markkinakatsaus osoittaa, että uusien asuntojen huima aloitustahti ei ole hiipunut lainkaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella.Kuuma sijoittajakauppa pyörittää edelleen markkinaa, mutta isot sijoittajat ovat aikaisempaa valikoivampia. Yhä useammin sijoitusasunnon ostaja on rahaston sijaan tavallinen kansalainen. Asunnot ovat kallistuneet selvästi.Tiedot perustuvat STH-Group oy:n seurantaan, joka koskee kahdeksaa aluetta pääkaupunkiseudun ulkopuolella.Viime syksynä näytti, että ennätysmäinen myytävien asuntojen määrä kääntäisi uudet asuntoaloitukset laskuun. Toisin kävi. Lähes kaikki keväällekin suunnitellut gryndikohteet, eli rakennusliikkeiden tekemät myytävät omistusasunnot, on jo käynnistetty. 2010-luvun keskimääräinen aloitustaso ylittyy 46 prosentilla. Puolen vuoden aloitusmäärä on tämän vuosituhannen ennätys talvikaudella.pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Suomessa aloitettiin syys–maaliskuussa noin 7 250 ja vuodessa 15 900 gryndiasuntoa.Asuntojen aloitukset ovat keskittyneet sijoittajien vetäminä kasvukeskuskaupunkeihin. Jyväskylän seudulla aloitettiin puolessa vuodessa peräti 860 asunnon rakentaminen. Oulussa aloitettiin 1 066 ja Turussa 806 asuntoa. Myös Kuopiossa asuntoja on käynnistetty hyvää tahtia. Pohjanmaalla aloitusvauhti on ollut hiljaisempi, mutta ennakkomyynnissä on paljon asuntoja.Ennakkomarkkinoinnissa ilman aloituspäätöstä on reilut 5 000 asuntoa, mikä riittää nykytahdilla reilun neljän kuukauden aloituksiin. Määrä on hieman isompi kuin vuosi sitten. Aivan viime aikoinakin asuntokohteita on edennyt nopeasti ennakkomyynnistä rakennusvaiheeseen.asuntojen kauppa käy yhä huippuvilkkaasti, vaikka määrä on pudonnut syyskuusta 3 prosenttia ja vuodessa prosentin. Kauppojen määrä ylittää kymmenen vuoden keskiarvotason 55 prosentilla.Markkinoilla ja sijoittajien käyttäytymisessä on tapahtunut muutoksia. Isojen sijoittajien salkut ovat alkaneet täyttyä, ja ne sijoittavat aikaisempaa valikoivammin suppeammille alueille. Sijoitukset on keskitetty tarkastelualueen isoihin kaupunkeihin Ouluun, Turkuun ja Jyväskylään. Myös seurannan ulkopuolella oleva Tampere on sijoittajien suosiossa. Asuntoaloitusten iso volyymi tulee näistä kaupungeista.Myös ostajakunnassa on tapahtunut muutoksia. Asuntosijoittamisesta on tullut tavallisen kansan bisnestä. Voidaan jo puhua tuulipukukansan buumista, kun tavalliset kansalaiset ostavat yhden tai useamman sijoitusasunnon. Yhä useammin piensijoittajat ratkaisevat, käynnistyykö uuden kohteen rakentaminen.Kiivaan aloitustahdin takia uusia asuntoja on myynnissä 2000-luvun ennätysmäärä. Tarjonta on kasvanut vuodessa lähes kolmasosalla. Myyntivarasto ylittää 10 vuoden keskiarvon 45 prosentilla.Jyväskylässä myytävien asuntojen määrä on tuplaantunut vuodessa.myymättömien uusien asuntojen määrä on yllättäen hieman laskenut huolimatta asuntojen valmistumisbuumista. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kaupitellaan vain noin 1 200 valmista uutta asuntoa. Valmiiden osuus on vain 12 prosenttia tarjonnasta, kun tyypillisesti joka neljättä asuntoa myydään valmiina.Myymättömät valmiit asunnot eivät ole ainakaan toistaiseksi ongelma kuin ehkä joillekin pienille rakentajille.Selvityksessä arvioidaan markkinatilannetta myynnissä olevien asuntojen ja tehtyjen kauppojen välisellä suhdeluvulla. Lukema kertoo, kuinka kauan myynnissä olevien asuntojen kauppaaminen kestää kuluneen kuuden kuukauden kaupantekovauhdilla.Myytävää riittää nyt 9,1 kuukaudeksi. Markkina on tasapainossa.Myynnissä olevien uusien asuntojen keskineliöhinta nousi vuodessa 8,2 prosenttia ja syyskuusta 2,7 prosenttia. Käytetyt asunnot kallistuivat vastaavilla alueilla vain 1,3 prosenttia vuodessa.Kyse on aidosta hinnannoususta, sillä esimerkiksi asuntojen koossa ei ole tapahtunut oleellista muutosta. Asunnot ovat valtaosin hyvin pieniä, mutta joukossa on myös perheasuntoja. Isommista asunnoista on patoutunutta kysyntää, kun normaalikokoisia asuntoja on rakennettu vähän.Keskihinnaltaan seuranta-alueen halvimmat kerrostaloneliöt ovat myynnissä Raumalla (3 435 euroa), kalleimmat Turussa (5 197 euroa). Edullisimmat rivitaloneliöt ovat Porissa (2 259 euroa), kalleimmat Hyvinkäällä (3 388 euroa).