Miksi HS seuraa pörssiyhtiöiden johtajien palkkoja?

Helsingin Sanomat

kertoo ohessa suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkakehityksestä, kuten on tehnyt jo vuosien ajan. Toimitusjohtajien ansioita verrataan keskivertotyöntekijän palkkoihin.Miksi olemme näin kiinnostuneita johtajien palkoista? Ensimmäinen syy selvityksen tekemiselle on avoimuus. Avoimessa yhteiskunnassa merkittävää yhteiskunnallista valtaa käyttävistä ihmisistä on syytä kertoa olennaisia tietoja.Toinen syy liittyy yhteiskunnan kehitykseen. Vallankäyttäjien tulotiedot ovat olennaisia, koska työntekijöiden asemaa ja suhdetta työnantajiin muokataan monella tavalla uusiksi. Kilpailukykysopimuksen myötä palkkatasoa käytännössä leikattiin ja viime viikon kehysriihessä hallitus muun muassa heikensi irtisanomissuojaa. Hallitus päätti myös toimista eriarvoistumisen estämiseksi.Tässä valossa on hyvä olla tietoinen kehityksestä palkkahaitarin kummassakin päässä. Samalla on muistettava, että myös yrityksen arvon tai tuloksen kehitys voi olla hyvä mittari palkitsemisen oikeudenmukaisuutta arvioitaessa. Pörssiyritykset toimivat lisäksi alati kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa, jossa myös osaavasta johdosta käydään yhä tiukempaa kamppailua.