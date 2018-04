Netflix aikoo käyttää peräti kahdeksan miljardia dollaria sarjojen ja elokuvien tuotantoihin tänä vuonna – palvelun tilaajamäärä kasvoi taas neljänneksen vuoden aikana

Talous

ja elokuvien suoratoistopalvelu Netflix aikoo käyttää tänä vuonna uusien sarjojen, elokuvien ja dokumenttien tuottamiseen peräti kahdeksan miljardia dollaria eli noin 6,5 miljardia euroa, yhtiö kertoo vuoden ensimmäisen neljänneksen tulostiedotteessaan.Summa on selvästi suurempi kuin mitä Helsingin kaupunki käyttää tänä vuonna kaupunkilaisten palvelujen tuottamiseen. Kaupungin budjetin loppusumma on 4,5 miljardia euroa.Netflixin tuotantojen arvo nousee samaan mittaluokkaan tv- ja elokuva-alan perinteisten jättien esimerkiksi Disneyn ja Foxin kanssa.viime vuoden kansainvälisiä Netflix-menestyksiä oli Englannin kuninkaallisista kertova Crown-sarja. Netflix tuottaa paljon myös muuta kuin englanninkielistä sisältöä.Videoiden suoratoistopalvelut kilpailevat nyt kiivaasti omilla tuotannoilla ja sisällöillä. Markkinan suuria toimijoita ovat Netflixin lisäksi muun muassa HBO ja Amazon.Netflix käyttää uusiin tuotantoihin selvästi niitä enemmän. Esimerkiksi perinteisen television puolelta suoratoistoon laajentunut HBO käytti viime vuonna sisältöihin runsaat kaksi miljardia dollaria.suosio on kasvanut yhä nopeasti sekä Yhdysvalloissa että maailmalla. Palvelun tilaajamäärä on kasvanut 25 prosenttia vuoden aikana, yhtiö kertoi tiedotteessaan.Maksavia tilaajia on yhteensä 119 miljoonaa, joista 55 miljoonaa on Yhdysvalloissa. Kaiken kaikkiaan tilaajia on 125 miljoonaa.Yhtiön liikevaihto kasvoi huomattavasti tilausmääriäkin nopeammin, eli 40 prosenttia viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä 3,7 miljardiin dollariin eli noin kolmeen miljardiin euroon.Myös Netflixin kannattavuus nousi hyviin lukemiin. Liikevoittoprosentti suhteessa liikevaihtoon nousi 12 prosenttiin. Yhtiön liikevoitto eli tulos ennen kertaluontoisia eriä ja rahoituskuluja oli tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 534 miljoonaa euroa eli noin 430 miljoonaa euroa.Tulos rahoituserien ja verojen jälkeen oli 290 miljoonaa dollaria.ja tuloksen nopea kasvu johtuu tilaajamäärien kasvun lisäksi tilaushintojen nostosta. Netflixin mukaan sen asiakaskohtainen liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa keskimäärin 14 prosenttia viime vuodesta.Suomessakin hinnat nousivat viime syksynä tilauspaketin ominaisuuksista riippuen yhdestä kahteen euroa kuukautta kohti. Prosentuaalisesti korotus tarkoitti 10–17 prosentin hinnannousua.Kaikkein edullisimman paketin hinta pysyi ennallaan 7,99 eurossa kuukaudessa.pahoitteli tiedotteessaan, ettei se voi osallistua tänä vuonna elokuvillaan Cannesin filmifestivaaleiolle, koska festivaalit on päättänyt, että festivaaleille osallistuvia elokuvia ei saa näyttää kolmeen vuoteen Ranskan Netflixissä.Tarkalleen ottaen festivaalit on päättänyt, että osallistuvien elokuvien pitää olla Ranskassa teatterilevityksessä. Ranskan lain mukaan teatterilevityksessä olevaa elokuvaa ei saa näyttää suoratoistopalvelussa 36 kuukauteen.”Emme todellakaan halua tehdä tätä ranskalaisille tilaajillemme. Aiomme juhlia elokuviamme ja niiden tekijöitä muilla filmifestivaaleilla, mutta valitettavasti jätämme Cannesin nyt väliin, jotta ranskalaiset tilaajamme pääsevät nauttimaan tuottamistamme elokuvista”, Netflix kirjoittaa tiedotteessaan.Netflixin osakkeen arvo on noussut tämän vuoden aikana Nasdaq-pörssissä yli 50 prosenttia lähes 308 dollariin muuten heikosti kehittyneillä osakemarkkinoilla.