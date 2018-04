Presidentti Trumpin taloustavoite näyttää toteutuvan – IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan vakaasti, riskeinä kauppasota ja velkaantuminen

Talous

Presidentti Trumpin taloustavoite näyttää toteutuvan – IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan vakaasti, riskei

Maailmantalouden

”Elvyttävä talouspolitiikka vauhdittaa maailmantalouden kasvua lähivuosina.”

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Merkittävimmät

https://www.hs.fi/talous/art-2000005598556.html

Rakenteellisista

”Työn tuottavuuden parantaminen talouden uudistuksilla olisi hyvin tärkeää.”

Kehittyvät