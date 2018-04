Starbucks syrjintäkohun keskellä: Sulkee 8 000 kahvilaa väliaikaisesti ja lähettää 175 000 työntekijää koulutukseen – tästä videosta yhtiön kriisi alkoi

Talous

Starbucks ilmoitti sulkevansa 8 000 kahvilaansa 29. toukokuuta, jotta ketjun työntekijät pääsevät osallistumaan syrjintää kitkevään koulutukseen.Koulutukseen osallistuu yhteensä noin 175 000 työntekijää.Asiasta kertoivat uutistoimistot Reuters ja AFP. Starbucks tiedotti toimistaan tiistaina.ja sulkemisten taustalla on taannoinen kahvilan asiakkaan kuvaama video, jossa kaksi tummaihoista miestä pidätettiin ketjun kahvilassa Philadelphiassa viime viikolla.Miehet eivät olleet ostaneet mitään kahvilakäynnillään, joten myyjä soitti paikalle poliisit.Miesten asianajajan mukaan nämä olivat odottaneet kahvilassa liiketapaamista.on nostattanut lukuisia protesteja ja mielenosoituksia yhtiötä vastaan. Myös kahvilaketjun boikotointia on suunniteltu sosiaalisessa mediassa. Monet syyttävät Starbucksia etnisestä profiloinnista.Kahvilajätin toimitusjohtaja on tavannut miehet ja pyytänyt heiltä anteeksi. Poliisit soittanut työntekijä ei työskentele enää Starbucksilla.