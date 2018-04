Bank Norwegian tarjoaa pikavippejä hirmukorolla, mutta toimitusjohtaja Tine Wollebekk ei antaisi omien lastensa ottaa sellaista

Talous

Bank Norwegian tarjoaa pikavippejä hirmukorolla, mutta toimitusjohtaja Tine Wollebekk ei antaisi omien lastens

”Olenkin

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Wollebekk

Wollebekk

Toimintansa

Oslon

Wollebekkillä

Bank Norwegianilla

Syitä