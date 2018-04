Euroalueen velkataakan keveneminen jatkui vahvan talouskasvun takia – Kreikka on yhä hyvin raskaasti ylivelkaantunut

Talous

Euroalueen velkataakan keveneminen jatkui vahvan talouskasvun takia – Kreikka on yhä hyvin raskaasti ylivelkaa

julkisen talouden velka ja alijäämäsuhde suhde vähenivät viime vuonna ripeän talouskasvun takia.Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin ennakkotietojen mukaan julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli viime vuonna 86,7 prosenttia. Vuonna 2016 se oli 89,0 prosenttia.Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen oli viime vuonna 0,9 prosenttia, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2016.Alijäämä tarkoittaa, että julkisen talouden menot ovat tuloja suuremmat. Kun tulojen ja menojen erotus suhteutetaan bruttokansantuotteeseen, lopputuloksena on alijäämä- tai ylijäämäsuhde.kasvaessa voimakkaasti julkisen talouden tulot lisääntyvät. Euroopan keskuspankki arvioi maaliskuussa, että euroalueen bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 2,5 prosenttia.Suomen julkisen talouden velkasuhde oli viime vuonna Eurostatin mukaan 61,4 prosenttia ja alijäämäsuhde 0,6 prosenttia.Euroopan unionin talous- ja rahaliiton perustaksi laaditun vakaus- ja kasvusopimuksen mukaan velkasuhde saa olla enintään 60 prosenttia ja alijäämäsuhde kolme prosenttia.raskaimmin ylivelkaantunut on yhä Kreikka, jonka julkisen talouden velkasuhde oli viime vuonna 178,6 prosenttia. Vuonna 2016 velkasuhde oli 180,8 prosenttia.Eurovaltiot ja niiden rahoituslaitokset ovat myöntäneet Kreikalle kolme hätärahoitusta, koska valtio ei olisi muuten selvinnyt lainojensa lyhennyksistä eikä muista maksuistaan.Hätärahoitusten ehtona Kreikka joutui supistamaan voimakkaasti julkisen talouden menojaan, pienentämään palkkoja ja kiristämään verotustaan. Hätärahoituksen raskaat ehdot olivat yksi merkittävä syy erittäin vaikean taantumaan.Kreikan julkisen talouden rahoitusasema on kuitenkin parantunut, sillä julkisen talous oli viime vuonna 0,8 prosenttia ylijäämäinen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vuonna 2016 ylijäämäsuhde oli 0,6 prosenttia.raskain velkataakka oli viime vuonna Italialla, jossa julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli 131,8 prosenttia. Italian velkasuhde ei muuttunut oikeastaan lainkaan, sillä vuonna 2016 se oli 132,0 prosenttia.