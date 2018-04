Talous

Suomalaista sikaa seilaa nyt Kiinan markkinoille – kyydissä on lähinnä muuta kuin lihaa

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan

Atria

Presidentti

Sianlihan

Ensimmäisen

Suomalainen

Suomi kirii Kiinaan takamatkalta

Itä-Aasiassa

Suomen

Kiinaan