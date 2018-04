Talous

Nokian osavuosikatsaus julkaistaan kello 8: Markkinoilla odotetaan vakaata tulosta

Nokian

valmistavan Nokian alkuvuosi on sujunut sijoittajien ennakko-odotusten perusteella hyvin, vaikka markkinat ovat yhä vaikeat. Nokia julkistaa osavuosikatsauksensa torstaina kello 8.Markkinat ovat vaikeat, koska teleoperaattoreiden investoinnit neljännen sukupolven matkapuhelintekniikkaan eivät enää kasva. Uudet investoinnit viiden sukupolven tekniikkaan alkavat puolestaan kasvaa toden teolla vasta ensi vuonna.Reutersin 16 analyytikon kyselyssä mediaaniennuste Nokian tammi–maaliskuun liikevaihdosta on 5,1 miljardia euroa ja liikevoitosta ilman kertaluonteisia eriä 359 miljoonaa euroa. Mediaani tarkoittaa suuruusjärjestyksessä keskimmäistä lukua.Viime vuonna tammi–maaliskuussa yhtiön liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 341 miljoonaa euroa. Jos ennakkoarviot pitävät paikkansa, Nokian kannattavuus olisi siis liikevoitolla mitattuna parantanut kuluvan vuoden vuoden alussa.osavuosikatsauksessa huomio kiinnittyy taas siihen, mitä yhtiö arvioi liiketoimintansa kehittyvän lähiaikoina. Viime syksynä yhtiöllä oli ongelmia tuotekehityksessä, mutta ongelmat ovat ilmeisesti ratkaistu.Verkkolaitteiden ja -ohjelmistojen lisäksi tärkeä osa Nokian liiketoimintaa on teleoperaattoreille myytävät palvelut sekä patentoitujen keksintöjen lisensointi ja kehittäminen.