EU haluaa velvoittaa suoratoistopalvelut rahoittamaan eurooppalaisten ohjelmien tuotantoa – Netflix on jo kertonut panostuksista

Europarlamentti ja jäsenmaat ovat päässeet alustavaan sopuun lainsäädännöstä, jonka nojalla jäsenmaat voivat pakottaa suoratoistopalvelut kuten Netflixin ja Amazonin videopalvelun osallistumaan eurooppalaisten ohjelmien tuotannon rahoittamiseen.



Financial Times kertoi viime viikolla, että Netflix suunnittelee investoivansa Euroopan maissa tehtäviin alkuperäissarjoihin noin miljardi dollaria eli 825 miljoonaa euroa.



Säädäntö on osa EU:n ohjelmanlähetyssääntöjen uudistusta. Ne asettavat TV-kanaville ja tilausvideopalveluille kiintiövaatimuksen, jonka mukaan sisällöstä ainakin 30:n prosentin pitää olla eurooppalaista.



Lisäksi videoiden jakelupalvelua tarjoavien sivustojen kuten Youtuben ja Facebookin on ryhdyttävä toimiin sisältöä vastaan, kun se yllyttää vihaan, väkivaltaan ja terrorismiin.