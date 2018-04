Talous

Britannian ruoka­kauppa myllerryksessä: Sainsbury suunnittelee 10 miljardin punnan yritys­kauppaa Tescon valta

toiseksi suurin ruokakauppaketju J Sainsbury neuvottelee yhdysvaltojen suurimman kauppaketjun Wallmartin tytäryhtiön Asdan ostamisesta, kertovat sanomalehti Financial Times ja uutistoimisto Bloomberg.Asda on Bloombergin mukaan Britannian kolmanneksi suurin ruokakauppaketju. Suurin on Tesco ja toiseksi suurin Sainsbury.Analyytikot ovat arvioineet Financial Timesin mukaan, että yrityskaupan arvo voisi olla 10 miljardia puntaa eli 11,3 miljardia euroa. Sainsbury vahvisti uutistoimisto Bloombergille lauantaina, että neuvottelut ovat käynnissä ja niistä kerrotaan maanantaina.keskeinen tavoite olisi rakentaa vahvempi kilpailija brittiläiselle ruokakauppaketjulle Tescolle. Britannian vähittäiskaupan markkinoilla kilpailu on äärimmäisen ankaraa, minkä takia yhtiöt tarvitsevat menestyksen mittakaavaetua.Financial Timesin lähteen mukaan kauppa toteutettaisiin osakevaihtona, jossa Wallmart saisi Sainsburyn uusia osakkeita. Wallmartista tulisi kaupassa yksi Sainsburyn suurimmista osakkeenomistajista.