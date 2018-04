Britannian ruokakaupat yhdistävät voimansa Lidliä ja muita halpakauppoja vastaan: Suuri kauppafuusio synnyttää uuden ruokaketjujätin

Talous

Britannian ruokakaupat yhdistävät voimansa Lidliä ja muita halpakauppoja vastaan: Suuri kauppafuusio synnyttää

Britanniaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupan

Osapuolten

syntyy uusi maan suurin ruokakauppaketju, kun J Sainsbury ja Asda fuusioituvat yrityskaupan seurauksena.Asda on Yhdysvaltojen suurimman kauppaketjun Wallmartin tytäryhtiö. Se on nykyisin markkinaosuudeltaan Britannian kolmanneksi suurin ruokakauppaketju. Suurin on Tesco ja toiseksi suurin on Sainsbury.Osapuolet vahvistivat maanantaina, että ne ovat päässeet sopimukseen 13,3 miljardin punnan eli noin 15 miljardin euron yritysjärjestelystä.Kauppa toteutetaan osakevaihtona, jossa Wallmart saa Sainsburyn uusia osakkeita. Wallmartista tulee kaupassa yksi Sainsburyn suurimmista osakkeenomistajista.Summa oli odotettua suurempi, sillä analyytikot olivat arvioineet aiemmin, että yrityskaupan arvo voisi olla kymmenen miljardia puntaa eli runsaat 11 miljardia euroa.keskeisenä tavoitteena on rakentaa vahvempi kilpailija Tescolle. Britannian vähittäiskaupan markkinoilla kilpailu on äärimmäisen ankaraa, minkä takia yhtiöt tarvitsevat menestyäkseen mittakaavaetua.Järjestelyn jälkeen Walmartin hallussa on 42 prosenttia uuden Sainsburyn osakkeista ja lisäksi se saa käteisenä 2,975 miljardia puntaa.Yhdistymiseen vaikutti myös se, että Britannian ruokamarkkinoille on tullut uusia kilpailijoita. Etunenässä ovat saksalaiset halpaketjut Aldi and Lidl, jotka ovat onnistuneet kummatkin saamaan nopeasti markkinaosuutta.Lisäksi verkkokauppa ja etenkin Amazon nakertaa markkinaa myös ruokakaupassa.mukaan järjestely mahdollistaa mittavat kustannussäästöt varsinkin hankinnoissa. Sen seurauksena monen tuotteen hintaa voidaan alentaa jopa noin kymmenen prosenttia.Yhteensä uudella ketjulla on Britanniassa 2 800 kauppaliikettä. Yhtiöiden mukaan kauppojen sulkemisia yhdistymisen takia ei ole luvassa.Jatkossakin Britanniassa on ruokakauppoja sekä Sainsburyn että Asdan nimillä, sillä brandit aiotaan säilyttää.