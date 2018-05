Talous

Laboratorio­hoitaja Raija Tapio nousi askel askeleelta lääkäri­keskuksen toimitus­johtajaksi – ”En ole ikinä h

Lääkärikeskus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aloitetaanpa

”Päivätyö oli se, mikä minut tänne aikoinaan imi.”

Tapio

Sanotaan

”Emme vain odota, että joku sairastuu.”

Nyt

Aava on

Tapion