Palkkaamisen vaikeus haittaa kasvua joka neljännessä yrityksessä – hyvän taloussuhdanteen uskotaan jatkuvan

yritykset arvioivat talouden suhdanteen jatkuneen hyvänä alkuvuonna, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton tekemästä kyselystä. Etenkin teollisuudessa kehitys on ollut vahvaa, mutta suhdanne on keskimääräistä parempi kaikilla päätoimialoilla.Yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli teollisuudessa +18 pistettä, kun se tammikuussa oli +17 pistettä.Kyselyn perusteella yritysten tuotannon ja myynnin kasvu on jatkunut. Palvelualoilla kasvuvauhti jäi Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan hieman odotuksia hitaammaksi.Teollisuudessa uusien tilausten määrä on edelleen kasvanut ja lähikuukausina kasvun ennustetaan jatkuvan ripeänä. Odotukset myös kolmannelle vuosineljännekselle ovat hyvät.suhdannetta varjostaa pula työntekijöistä. Kyselyyn vastanneista 28 prosenttia piti palkkausongelmia liiketoiminnan kasvun esteenä. Etenkin palvelualoilla pula työntekijöistä on kyselyn mukaan kärjistynyt.Teollisuudessa tilauskanta kasvanut, ja sen taso on selvästi yli normaalin. Myös rakentamisessa tilauskanta koheni yli tavanomaisen.Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste on noussut suureksi, sillä 88 prosentilla vastaajista oli kapasiteetti täysin hyödynnettynä.Työvoiman määrän kasvu jatkui teollisuudessa ja palveluissa. Seuraavalle kolmelle kuukaudelle ennustetaan kohtalaista työntekijöiden määrän kasvua kaikilla päätoimialoilla. Kannattavuuden arvioidaan paranevan jonkin verran kaikilla päätoimialoilla.Kyselyyn vastasi huhtikuussa 1 251 yritystä, joilla on Suomessa noin 260 000 työntekijää.