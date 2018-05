Talous

Ruokayhtiö HKScanin tappiot syvenivät – broilerintuotannossa käynnistysvaikeuksia

Ruokayhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhtiötä

HKScanin

HKScanin tulos oli alkuvuonna vielä enemmän tappiolla kuin vuosi sitten. Yhtiön liikevoitto oli miinuksella hieman yli 18 miljoonaa euroa tammi–maaliskuussa.Yhtiön mukaan pääsyy huonoon tulokseen on yhtiön uusi siipikarjayksikkö Raumalla, jossa oli käynnistysvaikeuksia. Tämä heikensi liikevoittoa melkein 10 miljoonaa euroa.Siipikarjanlihan eli broilerin ja kalkkunan tuotanto on tarkoitus keskittää kokonaan Raumalle tämän neljänneksen aikana.HKScanin mukaan Suomessa lihamarkkinat kasvavat, mutta hintakilpailu on ankaraa ja kauppojen omat tuotemerkit kasvattavat osuuttaan. Merkkejä lihan kulutuksen laskusta ei näy.painavat myös velat, jotka nekin johtuvat investoinnista Raumalle.Nettovelka kasvoi edellisvuodesta 313 miljoonaan euroon, ja nettovelkaantumisaste oli 95 prosenttia eli melkein kaksinkertainen edellisvuoden alkuun verrattuna.Osavuosituloksen mukaan edessä on kustannussäästöjä.HKScan arvioi, että strategian toteuttamisen vaikutus alkaa tänä vuonna näkyä yhtiön tuloksessa myynnin arvon nousuna ja parantuneena tuotannon tehokkuutena.kilpailija Atria kertoi tuloksensa vajaa viikko sitten. Atrian liikevoitto kasvoi 3,5 miljoonaan euroon.Atria kertoi myös, että sen osuus vähittäiskaupan broilerituotteissa on kasvanut 51 prosenttiin. Markkinaosuus on kasvanut HKScanin vaikeuksien myötä.