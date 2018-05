Talous

Finnlines tilaa kolme roro-alusta Kiinasta yli 200 miljoonalla eurolla

ja matkustajaliikennevarustamo Finnlines on tilannut tilannut kolme roro-alusta kiinalaiselta Jinling-telakalta.Ensimmäisten laivojen odotetaan valmistuvan vuosina 2020–2021, ja investoinnin arvo tulee olemaan yli 200 miljoonaa euroa, yhtiö kertoo tiedotteessa.ovat 238 metriä pitkiä ja niiden lastikapasiteetti on 5 800 kaistametriä. Näiden lisäksi alusten autokansilla on tilaa 5 600 neliömetriä ja sääkannelle mahtuu kolmisen sataa 20 jalan konttia.Laivat pystyvät kuljettamaan enimmillään 17 400 tonnia lastia, yhtiö kertoo.Roro-alukset lastataan ajoneuvoilla ramppia pitkin laivassa olevan portin kautta.Finnlines on osa italialaista Grimaldi-konsernia.