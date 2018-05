Talous

Argentiinan keskus­pankki nosti ohjaus­koron peräti 40 prosenttiin estääkseen peson arvon romahtamisen

keskuspankki ilmoittaa asettaneensa ohjauskorkonsa 40 prosenttiin estääkseen valuutan heikkenemisen. Ohjauskorkoa on nostettu jo kolmena peräkkäisenä päivänä alun perin 27,25 prosentista. Rahapolitiikan kiristäminen johtaa yleensä valuutan vahvistumiseen korkotason noustessa.Perjantaina peson arvo suhteessa dollariin vahvistui pian koronnoston jälkeen viisi prosenttia, mikä on poikkeuksellisen paljon lyhyen ajan kuluessa. Torstaina peson arvo romahti 7,8 prosenttia suhteessa dollariin.on myös ostanut pesomääräisiä arvopapereita viikon kuluessa viidellä miljardilla dollarilla yrittäessään estää valuutan heikkenemisen.Argentiina on kärsinyt pääomapaosta, kun sijoittajat ovat siirtäneet sijoituksiaan dollarimääräisiin arvopapereihin Yhdysvaltojen dollarien vahvistuessa. Kun valuutan kysyntä vähenee, sen arvo heikkenee.heikkeneminen on myös kiihdyttänyt inflaatiota, sillä se merkitsee tuontituotteiden kallistumista. Argentiinan keskuspankin tavoitteena, että inflaatio olisi tänä vuonna 15 prosenttia.Keskuspankki ilmoitti perjantaina, että se aikoo käyttää kaikkia mahdollisia keinoja inflaatiotavoitteen saavuttamiseksi. Argentiinan keskuspankin rahapolitiikka on nykyaikana hyvin poikkeuksellista.