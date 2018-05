Suursijoittaja Warren Buffett ennusti maailmantalouden tulevaisuutta viiden tunnin tentissä – Yhdeksän poimintaa ”Omahan oraakkelilta”

Talous

Nämä Buffettin vastaukset talouskysymyksiin uutistoimisto Reuters poimi esille:

1. Yritysten voitoista

”Amerikkalaiset yritykset ovat tulleet kokonaisuudessaan uskomattoman paljon kannattavimmiksi viimeisten 20–30 vuoden aikana – – Olemme siirtyneet jonkinasteiseen kevyiden taseiden talouteen. Se muuttaa maailmaa ja [suuret yhtiöt]ansaitsevat yhä enemmän rahaa kun verot laskevat.”

2. Vihamielisistä yritysvaltauksista

”Minusta ei ole väärin tehdä vihamielisiä yritysvaltauksia. Me emme vain tee niitä.”

3. Amerikkalaisista sanomalehdistä

”Vain The Wall Street Journal, The New York Times ja The Washington Post ovat onnistuneet luomaan digitaalisen tuotteen joka merkittävällä tavalla korvaa tuloja joita sanomalehdet ovat menettäneet levikin ja mainostulojen huvetessa – –Journalilla, Timesilla ja ehkä Postilla on nyt taloudellisesti kestävä malli digitaalisessa maailmassa.”

4. Yhdysvaltain ainutlaatuisuudesta

”Tämä maa todella, todella toimii – – Tällä maalla on kuusi kertaa suurempi kansantuote kuin silloin kun synnyin – – Olisi ihanaa saada olla vauva, joka syntyy Yhdysvaltoihin tänään.”

5. Kryptovaluutoista

”Ne ovat ei-tuottavia omaisuuseriä. Ne eivät tarjoa mitään muuta kuin oletettua niukkuutta [määrässään]. Aina kun ostaa ei-tuottavaa omaisuutta, täytyy lähteä siitä että joku ostaa myöhemmin ei-tuottavan omaisuuserän. Kryptovaluutat päätyvät huonosti.”

6. Jälleenvakuutuksesta

”Tulemme olemaan jälleenvakuutusbisneksessä viiden vuoden päästä, 10 vuoden päästä, 20 vuoden päästä. Niissä tulee enemmän nousuja ja laskuja kuin autovakuutusyhtiöissä kuten Geicossa, mutta se tulee olemaan tärkeä osa Berkeshireä.”

7. Veroleikkauksista

”On hyvin, hyvin vaikeaa arvioida yksittäisten muuttujien vaikutuksia talouteen. Taloustieteessä jokaiseen kehitettyyn kysymykseen tulisi vastata ’ja mitä sitten?’”

8. Presidentti Donald Trumpin ehdottamista tullikorotuksista

”Olemme nähneet teräksen hintojen nousseen jonkin verran. En usko kummankaan [Yhdysvaltain tai Kiinan] kaivautuvan johonkin joka johtaisi todelliseen kauppasotaan. Vapaakaupan hyödyt eivät yleensä näy päivittäisessä elämässä. Huonot puolet, ja niitä on, ovat hyvin näkyviä ja kipeitä.”

9. Kiinan ja Yhdysvaltain kaupasta

”Täytän elokuussa 88 vuotta, vuonna joka loppuu kahdeksaan. Kahdeksan on Kiinassa onnenluku. Kiina ja Yhdysvallat tulevat olemaan maailman kaksi supervaltaa, taloudellisesti ja muilla tavoin, vielä hyvin, hyvin pitkään. Meillä on paljon yhteisiä intressejä. Niin kuin kahdella isolla talousmahdilla aika ajoin aina, ilmenee myös jännitteitä. Mutta maailmankaupassa kyse on aina win-win-tilanteesta.”