Nokian Renkaille taas erävoitto verottajasta – hallinto-oikeus kumosi 89 miljoonan euron veropäätökset kokonaan

Nokian Renkaille taas erävoitto verottajasta – hallinto-oikeus kumosi 89 miljoonan euron veropäätökset kokonaa

Nokian Renkaat

Nokian Renkaat ilmoitti maanantaina saaneensa hallinto-oikeudelta myönteisen päätöksen verovalitukseensa, joka koski vuosien 2007−2010 siirtohinnoittelua.Hallinto-oikeus on kumonnut verohallinnon oikaisulautakunnan 89,2 miljoonan euron veropäätökset kokonaan.Se määräsi verohallinnon lisäksi maksamaan oikeudenkäyntikuluja Nokian Renkaille 40 000 euroa.kertoo kirjanneensa verohallinnon oikaisulautakunnan 89,2 miljoonan veropäätökset kokonaisuudessaan tilinpäätökseen ja tulokseen ja maksaneensa kyseiset lisäverot ja veronkorotukset.Oikaisut taloudelliseen raportointiin tehdään, kun nyt saatu hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen, yhtiö kertoo tiedotteessa.Jos veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ei hae valituslupaa 60 päivän kuluessa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta, päätös on lainvoimainen.konserniverokeskus teki vuosina 2012–2013 Nokian Renkaat -yhtiön vuosiin 2007–2011 kohdistuvan siirtohinnoittelua koskevan verotarkastuksen.Syntyneen verokiistan ytimenä on se, ovatko emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden tekemät liiketoimet markkinaehtoisia vai veronkiertoa.Yhtiö haki muutosta verohallinnon verotuksen oikaisupäätöksiin valittamalla hallinto-oikeuteen tammikuussa 2017.