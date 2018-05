Talous

Öljy kallistunut liki 80 dollariin barrelilta Yhdysvaltojen uhatessa Irania pakotteilla

Raakaöljyn

Raakaöljy

Suomalaisiin

hinta oli tiistaina iltapäivällä Suomen aikaa kalleimmillaan kolmeen ja puoleen vuoteen tuotantorajoitteiden ja Yhdysvaltojen Irania vastaan suunnittelemien pakotteiden takia. Suunnitellut pakotteet vähentäisivät öljynvientiä Iranista, joka on Lähi-idän suurimpia öljyntuottajia.Pohjanmeren Brent-viitelaadun raakaöljy hinta oli iltapäivällä Suomen aikaa 79,47 dollaria barrelilta eli kalleimmillaan sitten marraskuun 2014. Barreli on öljykaupan mittayksikkö. Sen tilavuus on 159 litraa.on kallistunut yli 70 prosenttia vuoden kuluessa kysynnän kasvaessa. Kysyntää on lisännyt etenkin maailmantalouden kasvun vauhdittuminen.Tarjontaa on hillinnyt öljynviejävaltioiden yhteistyöjärjestön Opecin päätös rajoittaa tuotantoa, jotta öljy kallistuisi. Öljyn halpeneminen vähensi voimakkaasti öljynviejävaltioiden tuloja.Yhdysvaltojen ilmoitus rangaista Irania pakotteilla sen ydinohjelman takia on herättänyt markkinoilla pelkoa, että markkinoilla saattaisi olla tulevaisuudessa jopa pulaa öljystä.kuluttajahintoihin raakaöljyn hinta vaikuttaa viipeellä. Yksi syy siihen on raakaöljyn futuurikauppa ja toinen syy on verotus.Raakaöljyä myydään ja ostetaan futuurikaupassa. Futuuri on sopimus, jossa sitoudutaan ostamaan ja myymään tulevaisuudessa tietty määrä hyödykettä ennalta määrättynä ajankohtana sopimuksessa sovittuun hintaan.Polttoaineiden kireän verotuksen takia muutokset raakaöljyn markkinahinnassa eivät siirry yhtä suoraviivaisesti kuluttajahintoihin kuin monissa muissa valtioissa, joissa verotus on keveämpää.