Talous

Kansainväliset pääomasijoittajat tekivät lapsenkengissä olevista lääkäriasemista suuryrityksiä, joiden omistus

Terveydenhoitoalalla

Terveystalo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mehiläisen ja Terveystalon kehitys osoittaa, että toimialojen murrosvaiheessa pääomasijoittajat voivat olla yrityksille hyviä omistajia.

Pääomasijoittajista

Miksi

Terveysyritysten

Valtakunnallisessa