Kreikan pelastusohjelma päättymässä – maan viimeiset uudistusneuvottelut ovat ohi

Kreikan

kansainvälistä kriisirahoituspakettia saanut Kreikka sai viikonloppuna sovittua EU:n, Euroopan keskuspankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n edustajien kanssa viimeisen kerran talouden uudistustoimista, joita viimeisten rahoituserien saaminen edellyttää.Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.Maan johdon pitää vielä osoittaa, että sovittuja uudistuksia aletaan panna toimeen ennen kuin euromaiden valtiovarainministerit kokoontuvat juhannuksen alla hyväksymään neuvottelutuloksen.Kreikan talous romahti 2010, kun raskaasti velkaantunut maa ei saanut enää rahoitusta kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta.Sen jälkeen Kreikka on saanut EU:lta ja Kansainväliseltä valuuttarahastolta IMF:ltä jo kolme yhteensä lähelle 300 miljardin euron kriisirahoituspakettia, joilla on kustannettu muun muassa vanhojen lainojen takaisinmaksua ja lainojen uudelleen järjestelyn kustannuksia.Viimeinen noin 86 miljardin euron tukipaketti hyväksyttiin elokuussa 2015 ja sen maksu päättyy tämän vuoden elokuussa.vallitsee virallinen optimismi Kreikan talouskehityksestä, jota todellisuus ei ehkä täysin vastaa.Kreikan romahtanut bruttokansantuote kasvoi viime vuonna, mutta maalla on velkaa yhä noin 180 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tasoa voidaan pitää normaalioloissa kestämättömänä mille tahansa valtiolle.Euromailta yleensä hyväksytty julkisen velan taso on noin 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.velkojen laina-aikoja on venytetty hyvin pitkiksi, jotta maalla olisi edes teoreettiset mahdollisuudet selviytyä velanhoidosta ja saada taloutensa kestävämmälle tolalle.Tukipakettien ehtona on ollut tiukka uudistusohjelma, jonka mukaan Kreikan on muun muassa pitänyt myydä valtion omaisuutta, uudistaa reikäistä verojärjestelmäänsä, korottaa eläkeikää ja vapauttaa kilpailua talouden monilla tiukasti säädellyillä alueilla.Uudistusten toimeenpano on koko avustusohjelman ajan ollut takkuista ja tilanteesta on käyty säännöllisiä tiukkoja neuvotteluja Kreikan johdon ja avustajatahojen välillä.Osa pelastusrahasta on käytetty Kreikan pankkien pääomittamiseen. Euroopan keskuspankin toukokuun alussa julkistaman maan pankkien niin sanotun stressitestin mukaan pankkien tilanne on kuitenkin edelleen hyvin haavoittuva, jos maan talouskehitys heikkenee.EKP:n mukaan Kreikan pankkien haavoittuvuutta lisää etenkin suuri järjestämättömien luottojen osuus.