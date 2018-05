Tutkimus: Kasvuyritysten merkitys Suomen kansantaloudelle on vielä pieni – pidemmällä aikavälillä niiden painoarvo kasvaa

Talous

Tutkimus: Kasvuyritysten merkitys Suomen kansantaloudelle on vielä pieni – pidemmällä aikavälillä niiden paino

Alkuvaiheen

Tutkimuksessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 2016

https://www.hs.fi/haku/?query=annu+kotiranta

https://www.hs.fi/haku/?query=satu+nurmi