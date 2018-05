Talous

Tallink aikoo listautua myös Helsingin pörssiin

Laivanvarustamo Tallink Grupp hakee rinnakkaislistautumista Helsingin pörssiin. Yhtiö on nykyisin listautunut Tallinnan pörssiin.Useampaan pörssiin on listautunut muun muassa Nordea, jonka osakkeilla käydään kauppaa Tukholman, Kööpenhaminan ja Helsingin pörsseissä.Tallink Gruppiin kuuluu Tallink Silja, joka liikennöi risteilyaluksia muun muassa Helsingistä ja Turusta Tukholmaan sekä Helsingistä Tallinnaan.Tammi–maaliskuussa Tallink Gruppin tulos ja liikevaihto painuivat alaspäin verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. Samaan matkustajamäärät laskivat hieman.Yhtiö kertoo, että loivan laskun syynä oli osaltaan Turun ja Tukholman väliä seilaavan Baltic Princess -risteilyaluksen reilut kaksi kuukautta kestänyt huolto. Lisäksi risteilyalalla hintakilpailu käy yhtiön mukaan kovana, mikä on heijastunut lipputuloihin.