Lähes 900 000 suomalaista köyhyys- tai syrjäytymisriskin alla – silti vain kolmessa Euroopan maassa tilanne on parempi

Lähes 900 000 suomalaista köyhyys- tai syrjäytymisriskin alla – silti vain kolmessa Euroopan maassa tilanne on

kuudesosa suomalaisista on vaarassa köyhtyä tai syrjäytyä, käy ilmi Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta. Sen mukaan noin 896 000 suomalaista eli vuonna 2015 köyhyys- tai syrjäytymisriskin alla.Eurooppalaisessa vertailussa Suomen osuus oli kuitenkin neljänneksi matalin. Vertailun mukaan pienin köyhyys- tai syrjäytymisriski oli Islannissa ja suurin Makedoniassa.Suomessa tilanne oli myös EU-maiden keskiarvoa parempi. Yhteensä EU:n jäsenmaiden kansalaisista 118 miljoonaa, eli reilu viidennes oli vuonna 2015 köyhyys- tai syrjäytymisriskin alla.kertoo, että Suomessa köyhyys- tai syrjäytymisriskin alla elävän väestön osuus on vaihdellut 15,7 ja 17,9 prosentin välillä vuosina 2005–16.Vuonna 2016 tilanne oli hieman EU-vertailussa käytettyä vuotta 2015 parempi. Silloin köyhyys- tai syrjäytymisriskin alla oli vain 849 000 suomalaista.Tilastokeskuksen mukaan syynä Suomessa köyhyyden tai syrjäytymisen uhka selittyy useimmin pienituloisuudella. Vuonna 2015 pienituloisuuden raja oli Suomessa yhden hengen taloudelle noin 1 190 euroa kuukaudessa.tavoitteena on nostaa vuoteen 2020 mennessä 20 miljoonaa ihmistä pois köyhyys- tai syrjäytymisriskin alta verrattuna vuoteen 2008, jolloin uhan alla oli 116 miljoonaa EU-kansalaista.Suomen kansallinen tavoite on pienentää köyhyys- tai syrjäytymisriskin alla elävien määrä 770 000:een. Tavoitteen saavuttamiseksi Suomen pitäisi pystyä parantamaan vielä 80 000 ihmisen elinoloja vuoden 2016 lukuihin verrattuna.