Netflixin markkina-arvo nousi ennätys­lukemiin: ylitti ensimmäistä kertaa Disneyn

Netflixin markkina-arvo New Yorkin pörssissä kohosi torstaina ennätykselliseen 153 miljardiin dollariin.Sijoittajat arvioivat tv-sarjoja ja elokuvia kiinteään kuukausihintaan tarjoavan yhtiön nyt ensimmäistä kertaa arvokkaammaksi yhtiöksi kuin viihdejätti Disneyn, jonka markkina-arvo oli torstain päätteeksi 152 miljardia euroa.Netflixin osakekurssi on noussut tämän vuoden aikana 82 prosenttia, ja nousukiito on leimannut yhtiön koko pörssitaivalta: sitten Netflixin listautumisen vuonna 2002 – jolloin yhtiö tarjosi dvd-levyjen kotiinkuljetuksia – sen osakkeen hinta on 340-kertaistunut.suunta on viime aikoina ollut toinen. Lähes 95 vuotta sitten perustetulla yhtiöllä on monien muiden viihdealan perinteisten toimijoiden tavoin ollut vaikeuksia sopeutua elokuvien kulutustottumusten nopeaan muutokseen.Disney aikoo käynnistää oman perheille suunnatun suoratoistopalvelunsa, ja yhtiö aikoo ensi vuonna lopettaa uusien elokuvien tarjoamisen Netflixin valikoimiin.Kuluneen vuoden aikana Disneyn osakkeen arvosta on sulanut viisi prosenttia.