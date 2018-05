Jyrki Katainen katuu euroalueen yhteisvastuun kritisoimista, ja kertoo nyt HS:lle kolme mullistavaa ehdotustaan euron muuttamiseksi

Talous

Jyrki Katainen katuu euroalueen yhteisvastuun kritisoimista, ja kertoo nyt HS:lle kolme mullistavaa ehdotustaa

1. Ei eurobondeja, mutta osin yhteisvastuullisia velkakirjoja

”Tulevaisuudessa tulisi mielestäni pohtia jonkinlaisen yhteisvastuullisen elementin ottamista mukaan.”

2. Pankkijärjestelmä uusiksi: valtioiden velkakirjoille riskipainot

3. Euromaiden yhteinen työttömyysrahasto

”Kysymys on siitä, voidaanko yhteisvastuun rajatulla lisäämisellä päästä eroon riskeistä.”