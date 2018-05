Kansalaisjärjestö kehuu S-ryhmää ja Keskoa: Kauppajätit puuttuivat ongelmiin, tonnikalatehtailla ei enää riistetä työntekijää – sen sijaan Lidl saa moitteita

Talous

Kansalaisjärjestö kehuu S-ryhmää ja Keskoa: Kauppajätit puuttuivat ongelmiin, tonnikalatehtailla ei enää riist

Suomen

Finnwatchin mukaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Räikeimmät

Lidlin saamat

Äkillisellä