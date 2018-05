Talous

Putkiremontti olikin kalliimpi kuin asunnon ostajalle kerrottiin – välitysliike tuomittiin korvauksiin

Crape Oy löi laimin tiedonanto- ja selonottovelvollisuutensa, mikä johti 30 000 euron korvauksiin ostajalle, Helsingin käräjäoikeus katsoo tuomiossaan. Tuomio tarkoittaa käytännössä 12,7 prosentin hinnanalennusta 59 neliön osakehuoneistosta Helsingin Meilahdessa.Käräjäoikeuden mielestä välittäjä ei antanut ostajalle oikeita tietoja tulevan putkiremontin kustannuksista. Ostaja kertoi saaneensa tiedon 1 073 euron kustannuksesta neliöltä, vaikka yhtiökokouksessa oli kuukausi ennen kauppoja kerrottu kustannuksen olevan lähes 1 800 euroa neliöltä.Välitysliike Crape ja myyjä ovat ilmoittaneet tyytymättömyyttään tuomioon eli ne saattavat valittaa siitä hovioikeuteen. Välitysliike Crape kiisti vaatimukset kokonaisuudessaan ja katsoi muun muassa, että ostajan olisi pitänyt osata isännöitsijäntodistuksesta laskea putkiremontin neliöhinta.tuomio on kiinnostava siksi, että oikeus käytti tuomionsa yhtenä perusteena alueella toteutuneita kauppahintoja. Kyse on siitä, onko 236 000 kauppahinnassa otettu huomioon tulevan putkiremontin kustannuksia.”Käräjäoikeus katsoo mainittujen esimerkkien puhuvan sen puolesta, että käsillä olevan huoneiston kauppahinnassa ei ole otettu riittävässä määrin huomioon linjasaneerausremontin huoneistolle aiheuttamaa kustannusta”, oikeus katsoo tuomiossa.Käräjäoikeuden mielestä ostajalle on aiheutunut vahinkoa, koska kauppahinta on ollut korkeampi verrattuna siihen, että ostaja olisi saanut oikeaa tietoa huoneiston velkaosuudesta putkiremontissa. Ostajan vaatimasta 41 000 euron hinnanalennuksesta ja korvauksesta käräjäoikeus hyväksyi 30 000 euroa.Myyjän ja välitysliikkeen keskinäisessä suhteessa lopullinen korvausvastuu kuuluu välitysliikkeelle, joka oli lyönyt laimin tiedonanto- ja selvitysvelvollisuutensa, oikeus katsoi. Myyjän toiminnassa suhteessa ostajaan käräjäoikeus ei löytänyt huolimattomuutta, joten välitysliike jäi yksin vastuuseen vahingosta.myyjä ja välittäjä katsoivat oikeudenkäynnissä, että kauppahinnassa oli otettu huomioon tulevan putkiremontin aiheuttama lisäkustannus. Crapen palveluksessa olleen kiinteistönvälittäjän mukaan toteutunut hinta 236 000 euroa oli ”asettunut hyvin vallitsevaan hintatasoon nähden ja siinä oli otettu huomioon saneeraushinta tiedossa olleilla faktoilla ja remontin jälkeinen arvonnousu”.Käräjäoikeus oli asiasta eri mieltä. Oikeus viittasi Kiinteistönvälitysalan keskusliiton kauppahintatilastoihin, joiden mukaan asunto-osakeyhtiössä oli myyty vähän aiemmin viisi suunnilleen samankokoista huoneistoa.kuntoon ja kauppojen ajankohtaan verrattuna neliöhinnat olivat selvästi alhaisempia kuin riidan kohteena olleessa asunnossa. Samoin oikeus katsoi postinumeroalueella tehtyjä kauppoja, joissa kalleimmassa ja hyväkuntoisessa huoneistossa neliöhinta oli lähes sama kuin kiistellyssä kaupassa putkiremontin jälkeen, vaikka riidan kohteena oleva asunto oli huonokuntoinen.Välitysliike Crape ja myyjä joutuvat jättämään valituksensa viimeistään 8. kesäkuuta, jos haluavat asian käsittelyyn hovioikeudessa.