Maataloustuotteiden jättifuusio eteni – Bayer sai viranomais­hyväksynnän Yhdysvalloistakin Monsanto-kaupalleen

kemianteollisuusyhtiö Bayer sai Yhdysvaltain kilpailuviranomaisilta luvan edetä Monsanto-yrityskaupassaan sillä ehdolla että se myy noin 7,8 miljardin euron edestä liiketoimintaa pois yrityskaupan toteutuessa, Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti tiistaina.Kyseessä on Yhdysvaltain kilpailuviranomaisten mukaan suurin omaisuuden myynti, mitä kilpailuviranomaiset ovat koskaan Yhdysvalloissa vaatineet.Myytäväksi määrättiin joukko siementuotannon ja kasvinsuojeluaineiden toimintoja.on ostamassa amerikkalaisen Monsanton 62,5 miljardin dollarin eli noin 54 miljardin euron hinnalla.Bayer kertoi aikovansa päättää kaupan pikapuoliin.Jos kauppaa ei saada päätökseen heinäkuun 14. päivään mennessä, Monsantolla on oikeus vetäytyä siitä.Bayer on jo saanut luvan kaupalle muilta päämarkkina-alueiltaan kuten EU:sta, Brasiliasta ja Venäjältä.on maailman suurin siementen, tuholaismyrkkyjen ja lannoitteiden valmistaja. Se tunnetaan muun muassa Roundup-rikkaruohomyrkystään ja geenimuunnelluista tuotteistaan.