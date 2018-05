Venäjä rakensi arktiselle alueelle jättilaitokset pakotteista piittaamatta – suomalaisyritykset tienasivat miljardi euroa

Talous

Venäjä rakensi arktiselle alueelle jättilaitokset pakotteista piittaamatta – suomalaisyritykset tienasivat mil

Sabetta

Taas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Säiliöalusten potkurit on valmistettu ABB:n tehtaalla Helsingissä.

Suomalaista

Keskellä

Jamalilla siis syntyy Venäjän kuuluisa ”kaasuase”.

Aluksi

Taustalla