Saksassa on nyt ennätyksellisen vähän työttömiä

on nyt vähemmän työttömiä kuin koskaan Itä- ja Länsi-Saksan yhdistymisen jälkeen, kertoivat maan viralliset tilastot keskiviikkona.Tämän kuun kausitasoitetuksi työttömyysprosentiksi ilmoitettiin 5,2, joka on 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin huhtikuussa.Ilman kausitasoitusta tuorein työttömyysprosentti on 5,1, ja työttömiä on 2,3 miljoonaa.on vähentynyt Saksassa jo vuosia. Sitä on edesauttanut hyvin vetänyt vienti ja voimistunut kulutuskysyntä.Saksan talous kasvoi viime vuonna 2,2 prosenttia. Sekä hallituksen että yksityisen sektorin ennusteet arvioivat, että tänä vuonna päästään vähintäänkin samaan.Alkuvuoden hitaampi kasvu ja heikentyneet luottamusindikaattorit eivät ole estäneet yrityksiä palkkaamasta lisää työntekijöitä.