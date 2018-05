Talous

Pääministeri Sipilä lupasi ”panna taseet töihin” – Mutta mitä Valtion kehitys­yhtiö on saanut aikaan?

”Pannaan

Hallituskaudesta

Hallitus

taseet töihin!”Tällä iskulauseella pääministeri Juha Sipilä https://www.hs.fi/haku/?query=juha+sipila (kesk) evästi lakiesitystä Valtion kehitysyhtiöstä eli Vakesta eduskunnassa vuoden 2016 syksyllä.Sipilä tarkoitti lausahduksellaan sitä, että nykyisissä valtion yhtiöomistuksissa pääoma on tehottomassa tai ei ainakaan kovin tarkoituksenmukaisessa käytössä. Jos valtion ylipäätään pitää omistaa, sen pitäisi omistaa sellaista, joka luo kokonaan uutta taloudellista aktiviteettia ja kasvua.Tarkoitus oli, että uudelle kehitysyhtiölle siirretään valtion omistamista yrityksistä miljardien eurojen edestä omistuksia, joita se voisi myydä ja käyttää uuden yritystoiminnan synnyttämiseen. Siirrettävistä omistuksista laadittiin puolitoista vuotta sitten listakin.Neste ja Altia ovat pörssissä. Pelkästään näistä Vakelle siirtyvien osuuksien markkina-arvo on lähes kolme miljardia euroa. Lisäksi Vake saisi pelirahaksi muun muassa puolet Postista, jäänmurtoyritys Arctiasta ja vesivoimayhtiö Kemijoesta.on enää vajaa vuosi jäljellä. Mitä Vakelle siis kuuluu?Toistaiseksi ei paljon mitään.Jätteidenkäsittely-yhtiö Ekokemin osakkeet siirrettiin Vakeen kaksi vuotta sitten ennen kuin ne myytiin Fortumille. Tästä yhtiö sai rahaa sote-uudistuksen tietojärjestelmiä kehittävän sote-digiyhtiön kehittämiseen.Nesteen ja Vapon osakkeet piti siirtää Vakelle jo vuoden 2017 alussa, mutta sitä ei ole vieläkään tehty.Tämän vuoden puolella yritykselle on sentään rakennettu hallinto.OP-ryhmän eläkkeelle jäänyt pääjohtaja Reijo Karhinen https://www.hs.fi/haku/?query=reijo+karhinen nimitettiin alkuvuodesta Vaken hallituksen puheenjohtajaksi. Hän keräsi ympärilleen hallituksen tekoälyn ja niin sanotun alustatalouden tuntijoista sekä valtionhallinnon virkamiehistä.nimitti ensi töikseen maaliskuussa Vaken toimitusjohtajaksi Tiedon innovaatiojohtajana viimeksi toimineen Taneli Tikan https://www.hs.fi/haku/?query=taneli+tikan , joka on ollut monessa startupissa ja teknologiayrityksessä mukana.Tikka linjasi nimitystiedotteessaan, että ”Suomella on alustatalouden ja tekoälyn aikakaudella merkittäviä mahdollisuuksia, joita Vake osaltaan auttaa hyödyntämään”.

Se kuulostaa hienolta, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

HS:lle

Jos

Karhisen