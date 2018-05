Talous

Italian poliittinen kriisi tuli maan tervehtymässä oleville pankeille mahdollisimman huonoon aikaan – Mitä kri

Italian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luvut

Operaatioissa

Yksi

Pankit käyttävät velkakirjoja myös vakuutena Euroopan keskuspankin rahoitukselle. Kun vakuuksien arvo laskee, niiden määrää pitää lisätä.

Italian

pankinjohtajille viime päivät ovat olleet hyytävää seurattavaa. Vaalivoittajien puheet julkisten menojen kasvattamisesta, EU-sopimusten rikkomisesta ja pankkisääntelyn lieventämisestä ovat hermostuttaneet markkinat.Pankkien osakekurssit ovat laskeneet, ja Italian kymmenvuotisen valtionlainan korko on noussut muutamassa päivässä alle kahdesta prosentista yli kolmeen prosenttiin. Molemmat markkinareaktiot ovat pankeille myrkkyä.Italian surkeassa jamassa ollut pankkisektori on nimittäin hyvin herkässä tilanteessa.Viime vuoden aikana käytännössä vararikkoon menneitä isojakin pankkeja saneerattiin ja järjestettiin uudelleen euroalueen pankkivalvonnan tiukassa ohjauksessa.Ilman akuuttia kriisiä selvinneet pankit ovat puolestaan tehneet valtavasti töitä täyttääkseen pankkivalvojan niille määräämät toimet vakavaraisuuden parantamiseksi ja roskalainojen vähentämiseksi.ovatkin parantuneet. Kun vielä kaksi vuotta sitten italialaispankeilla oli järjestämättömiä luottoja Italian keskuspankin raportin mukaan noin 18 prosenttia kaikista lainoista, nyt suhde on noin 14,5 prosenttia.Jos otetaan huomioon pankkien näistä lainoista jo tekemät alaskirjaukset, luku olisi noin kahdeksan prosenttia.Euroopan pankkiviraston EBA:n mukaan järjestämättömien luottojen määrä laski pelkästään viime vuoden aikana 254 miljardista eurosta 187 miljardiin.Viime vuoden jälkipuoliskolla isot pankit pystyivät arvopaperistamaan ja myymään eteenpäin sijoittajille 26,5 miljardin euron nimellisarvosta roskalainoja.pankit ovat joutuneet kirjaamaan tappioita, koska sijoittajat suostuvat ostamaan ongelmaluotot vain hyvin suurella alennuksella niiden nimellisarvosta. Esimerkiksi Intesa Sanpaolo solmi huhtikuussa perintätoimisto Intrumin kanssa sopimuksen noin 11 miljardin euron roskalainasalkun kaupasta kolmen miljardin hintaan.Näitä tappioita on tosin kirjattu jo aiemmin arvonalennuksina pankkien taseisiin.Roskalainojen määrä on silti pohjoismaisittain yhä järkyttävä. Italian suurimmilla pankeilla järjestämättömien luottojen osuus on Unicreditillä 9,5 prosenttia ja Intesa Sanpaololla 11,7 prosenttia.Pohjoismaisilla pankeilla järjestämättömien luottojen osuus on yleensä korkeintaan prosentin tai parin luokkaa.Italian pankit ovat luvanneet EKP:lle vähentää roskalainojen määrää vielä 38 prosentilla seuraavien kolmen vuoden aikana. Se käy hyvin hankalaksi, jos sijoittajien luottamus Italian pankkien taseisiin ja talouteen horjuu.tärkeä pankkivalvojan vaatima uudistus on parantaa pankkien mahdollisuuksia ottaa haltuun lainan kiinteistövakuuksia. Italiassa se on ollut hyvin vaikeaa, mutta uusi lainsäädäntö on vihdoin edennyt hyväksymisasteelle. Roskalainasijoittajille hyvin tärkeä uudistus voi sekin olla uhattuna uusissa poliittisissa tuulissa.Italian pankkien pitäisi kaiken lisäksi saada hankittua markkinoilta keskuspankin arvion mukaan 30–60 miljardia euroa niin sanottua MREL-kelpoista velkaa, jota käytetään mahdollisissa pankkikriiseissä pankkien pelastamiseen.Senkin hankkiminen vaikeutuu ja hinta nousee, jos poliittinen epäselvyys jatkuu.Italian valtionlainojen korkojen nousu on pankeille ongelma myös suoraan, koska pankkien taseissa on 295 miljardin euron edestä Italian julkisen sektorin velkakirjoja. Kun korot nousevat, näiden velkakirjojen arvo laskee.Jos korot jäävät pysyvästi korkeammalle, pankit joutuvat kirjaamaan arvon laskun tappiona tulokseensa.Pankit käyttävät velkakirjoja myös vakuutena Euroopan keskuspankin rahoitukselle. Kun vakuuksien arvo laskee, niiden määrää pitää lisätä.pankeilla on hallussaan poikkeuksellisen suuri osuus niiden kotivaltion velasta. Tuo määrä on kuitenkin pienentynyt Italian keskuspankin tietojen mukaan nopeasti kahden viime vuoden aikana. Valtion noin 2 000 miljardin euron velasta noin 15 prosenttia on pankkien hallussa.Esimerkiksi Unicreditillä sitä on 59 miljardia euroa eli suurin piirtein saman verran kuin pankilla on omaa pääomaa.Pankeille valtion velka on houkutteleva sijoituskohde, koska pankki voi täyttää valtionlainoilla niin sanotun likviditeettipuskurinsa.Pankkisääntelyssä valtion velan riskipaino on nolla, eli pankin ei tarvitse varata sitä vastaan lainkaan omaa pääomaa. Tätä linjausta on laajalti kritisoitu, koska se helpottaa valtioiden ylivelkaantumista.Italian valtionvelasta 19 prosenttia on keskuspankilla ja suuri osuus muilla italialaisilla instituutioilla.Italian pankkien tilanteet vaihtelevat paljon. Kokonaisuutena pankkisektori oli viime vuonna voitollinen, luottotappiot supistuivat ja vakavaraisuus on parantunut huimasti.HS:n haastattelema kriisinratkaisun asiantuntija, joka ei halua kommentoida tilannetta nimellään kuitenkin arvioi, että virallisten lukujen takana on monenlaisia totuuksia.Hän viittaa esimerkiksi viime vuonna pelastettuihin pariin venetsialaispankkiin, joihin upposi 17 miljardia euroa, vaikka sen ei pankkien julkaistujen lukujen mukaan pitänyt olla mahdollista.Jo kertaalleen osin Italian valtion varoilla pelastettu Suomen OP-ryhmän kokoinen Monte dei Paschi di Siena on nykyään virallisesti terveen kirjoissa.Silläkin on kuitenkin järjestämättömiä lainoja yhä enemmän kuin omaa pääomaa. Yhtälö ei näytä hyvältä.Pankkien kohtalo makaa nyt pitkälti Italian valtion ja sen poliitikkojen harteilla. Jos uusi hallitus alkaa holtittomasti kasvattaa velanottoa, valtion lainakorot varmasti nousevat ja luottoluokitus tippuu.Se puolestaan vaikuttaa suoraan pankkienkin rahoituksen hintaan ja niiden tuloksiin.Kuka tietää mitä siitä voi pahimmillaan seurata. Italian pankkisektori on joka tapauksessa niin iso, että sen tila on ihan koko Euroopan huoli.