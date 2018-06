Talous

Trump kurittaa EU:ta tulleilla, mutta kuinka kovaa EU:n kannattaa lyödä takaisin?

Berliini.

Yhdysvaltain

Trumpin maailmassa ratkaisee voima.

Tilanne

Yhdysvaltain

Nyt on arvioitava, kuinka lujaa Euroopan todella kannattaa iskeä takaisin.

Saksassa

Trump kiristää Eurooppaa ja erityisesti Saksaa sekä kaupalla että turvallisuustakuilla.

Mutta

Trump jakaa entistä enemmän paitsi länttä, myös omaa maataan.

Saksan

Euroopalla