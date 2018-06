Talous

Hallituksen sote-aikataulu horjuu pahoin oikeudellisten puutteiden takia – Oikeus­tieteilijät: EU-komissiolta

Hallituksen

Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallituksen

Perustuslakivaliokunta

”Suomi olisi hyvin vaarallisilla vesillä, jos notifiointi jätettäisiin tekemättä”

Turun

Myös

”Kilpailuoikeus on hyvin faktaspesifi oikeudenala”

Varsinainen

Notifikaatiomenettely