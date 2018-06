Harvinaiset tilastot suomalaisten omaisuudesta julki – varakkain kymmenys omistaa liki puolet nettovarallisuudesta

Talous

Harvinaiset tilastot suomalaisten omaisuudesta julki – varakkain kymmenys omistaa liki puolet nettovarallisuud

Jos kotitaloutesi

Suuri ero

Neljäsosalla

Asunto

Velkaa

varallisuus oli vuonna 2016 velkojenne vähentämisen jälkeen suurempi kuin 107 200 euroa, olette suomalaista mediaanikotitaloutta vauraampia.Mediaani tarkoittaa joukon keskimmäistä lukua.Nettovarallisuuden keskiarvo on sen sijaan noin 206 600 euroa kotitaloutta kohti eli liki kaksinkertainen mediaaniin nähden. Keskiarvo on lukujen summa jaettuna niiden lukumäärällä.mediaanin ja keskiarvon välillä kertoo varallisuuden keskittymisestä varakkaimpaan kymmenesosaan, joka omisti Tilastokeskuksen tiistaina julkistetun vuoden 2016 kotitalouksien varallisuustutkimuksen mukaan noin 47 prosenttia nettovarallisuudesta vuonna 2016.Tiedot suomalaisten varallisuudesta päivittyvät harvoin. Edellisen kerran Tilastokeskus julkisti vastaavan tilaston vuonna 2013.Viisi vähävaraisinta kymmenystä eli puolet kotitalouksista omisti noin kuusi prosenttia nettovarallisuudesta.kotitalouksista nettovarallisuutta oli yli 260 900 euroa ja neljäsosalla alle 10 700 euroa.Varakkaimpia olivat 65–74-vuotiaiden kotitaloudet, Tilastokeskus kertoo.”Varallisuuserot kasvoivat jonkin verran vuodesta 2013 vuoteen 2016, sillä varakkaimman kymmenesosan osuus nettovarallisuudesta kasvoi.””Tilaston menetelmämuutokset vaikeuttavat pitemmän aikavälin tarkastelua, mutta vuoteen 1994 verrattuna varakkaimman kymmenyksen varallisuusosuus on noussut selvästi”, Tilastokeskus selvittää.on selvästi suomalaisten suurin varallisuuserä. Se muodosti vuonna 2016 kotitalouksien varallisuudesta noin puolet.Kotitalouksien yleisimmin omistamia varallisuuslajeja olivat rahatalletukset, kulkuvälineet (73 prosenttia kotitalouksista), oma asunto (66 prosenttia) sekä pörssiosakkeet ja suorat rahastosijoitukset (41 prosenttia).Tilastokeskuksen varallisuustutkimuksen nettovarallisuus saadaan laskemalla yhteen reaali- ja rahoitusvarat ja vähentämällä niistä velat.oli liki kolmella kotitaloudella viidestä.Noin 18 prosentilla velkaantuneista kotitalouksista velan määrä oli yli kolminkertainen vuosituloihin nähden vuonna 2016.Uutinen päivittyy.