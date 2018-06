Ay-liike rikastuu Suomen suurimman kiinteistösijoittajan Kojamon listautumisessa satoja miljoonia – Mutta nousevatko asukkaiden vuokrat?

Talous

Ay-liike rikastuu Suomen suurimman kiinteistösijoittajan Kojamon listautumisessa satoja miljoonia – Mutta nous

Kiinteistösijoittaja

Kojamo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammattiliitot

Kojamon

Samalla

Kojamoa

Angervuo