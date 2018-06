Pula lentäjistä nostaa palkkoja rivakasti – Kiinassa kokenut lentokapteeni voi saada lähes 300 000 euroa vuodessa puhtaana käteen

Talous

Pula lentäjistä nostaa palkkoja rivakasti – Kiinassa kokenut lentokapteeni voi saada lähes 300 000 euroa vuode

lentoyhtiöt ovat huolissaan liiketoiminnastaan, kun lentäjien suuri kysyntä on saanut jo halpalentoyhtiöidenkin lentäjät järjestäytymään parempien työehtojen puolesta.Esimerkiksi irlantilaisen Ryanairin lentäjät ovat muodostaneet Euroopassa ammattiliiton, joka vaatii parempia palkkoja. Myös vanhoissa lentoyhtiöissä kuten Air Francessa on lakkoiltu palkankorotusten puolesta.Yhdysvalloissa lentoyhtiöiden talousvaikeuksien aikaan 2000-luvun alussa lasketut palkat ovat lähteneet taas nousuun, kun lentoyhtiöiden taloustilanne on kohentunut.ovat jakaneet huoliaan alan järjestön IATA:n kokouksessa Australian Sydneyssä tällä viikolla.Henkilöstökulut ovat polttoaineen ohella lentoyhtiöiden suurin kuluerä.Lentäjien palkkoja nostaa pula lentäjistä. Esimerkiksi australialainen Qantas ja lentoyhtiö Emirates ovat kokouksessa kertoneet kärsivänsä lentäjäpulasta.Lentäjäpula johtuu lentoliikenteen voimakkaasta kasvusta ja siitä, että moni lentoyhtiö lopetti uusien lentäjien palkkaamisen kokonaan vaikeiden vuosien ajaksi.Sen vuoksi alalle on kouluttautunut vähemmän ihmisiä. Lentäjän koulutus voi maksaa kymmeniätuhansia euroja ja opiskelija maksaa sen yleensä itse, joten harva kouluttautuu alalle, ellei ole varma työllistymisestään.Esimerkiksi Suomen valtion ja Finnairin omistamassa Ilmaisuopistossa liikennelentäjän koulutus maksaa opiskelijalle 15 000 euroa.valmistava Boeing on arvioinut, että maailmassa tarvitaan seuraavien 20 vuoden aikana yli 600 000 uutta lentäjää, koska lentoliikenne tulee noin kaksinkertaistumaan.Monet lentoyhtiöt investoivat jälleen omaan lentäjäkoulutukseen saadakseen riittävästi uusia lentäjiä. Myös lentokonevalmistajat ovat alkaneet tarjota koulutuspalveluja.Kilpailu erityisesti kokeneista lentäjistä on veristä, ja työmarkkinat ovat täysin kansainväliset. Kiinassa kokeneet ulkomaiset lentokapteenit ovat kysyttyjä ja heille saatetaan AFP:n tietojen mukaan maksaa verottomana yli 300 000 dollaria vuodessa.