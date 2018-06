It-buumin tunnetuin yrittäjä Veikko Lesonen myi yhtiönsä jo toiseen kertaan, mutta ei aio lopettaa – ”Olen käytännössä ollut miljonääri vuodesta 1995”

Talous

Onneksi olkoon Veikko Lesonen https://www.hs.fi/haku/?query=veikko+lesonen ! Olet taas myynyt JOT Automationin.”Kiitos, onnittelut tulevat ihan oikeaan osoitteeseen”, Lesonen, 61, sanoo puhelimessa Espanjan Aurinkorannikolta.Jos joku jo tämän unohti, niin Veikko Lesonen oli 1990-luvulla yksi it-buumin kuumimmista nimistä. Oululainen Lesonen perusti teollisuustuotannon automatisointiin erikoistuneen JOT:n vuonna 1988, piti sen hengissä läpi laman ja vei uuteen nousuun, kunnes 1998 listasi yrityksensä pörssiin.Sitten vuonna 2000 Lesonen möi melkein kaikki omistamansa JOT:n osakkeet ja kuittasi niistä 140 miljoonaa euroa.Ajoitus oli paras mahdollinen, sillä pian sen jälkeen it-buumista oli jäljellä lähinnä muistoja.JOT päätyi oululaisen pörssiyhtiön Elektrobitin kylkeen. Vuonna 2007 Elektrobit myi yhtiön saksalaiselle Rohwedderille.Neljä vuotta myöhemmin Lesonen osti JOT:n takaisin Rohwedderin konkurssipesältä. Hintaa ei kerrottu, eikä Lesonen paljasta sitä nytkään.kerrottiin, että JOT on myyty Shenzenin pörssiin listatulle Suzhou Victory Precision.Lesonen lupaa, ettei enää osta yritystä takaisin.”Kyllä tässä alkaa olla yhdelle yritykselle ja yhdelle miehelle tarpeeksi. Minulla on muutakin mielessä”, Lesonen sanoo.”Sitä paitsi JOT tuskin tulee enää tarjolle halvalla. Kiinalainen ostaja on vakavarainen yritys. Olen tästä hirveän tyytyväinen.”Lesonen sanoo, että ostajaehdokkaita oli itse asiassa ”iso lauma”, kiinalaisia ja amerikkalaisia.”Joskus vaan on pakko myydä. Olin JOT:n kanssa henkilökohtaisesti paljon vastuussa. Nyt sain lainojen takauksia hoidettua ja vielä itsellenikin tilipäivän”, hän kertoo.Lesosen Head Investin lisäksi JOT:n myyjiä olivat amerikkalainen GES-yhtiö ja ”joukko pienempiä omistajia.”Viime vuonna JOT:n liikevaihto oli 76 miljoonaa, ja liikevoitto nousi yli kahdeksan miljoonan euron.Lesonen kertoo, että vielä vuotta aikaisemmin yritys teki runsaan 30 miljoonan euron liikevaihdolla 12 miljoonaa euroa tappiota.Head Investin Lesonen perusti heti 2000-luvun alussa. Hän on sitä kautta sijoittanut JOT:sta saamaansa rahaa useisiin yrityksiin.Nyt häntä innostaa eniten Proventia. Oulussa päämajaansa pitävä yritys valmistaa muun muassa pakokaasujen puhdistus- ja testausjärjestelmiä.”Volkkarien ja Audien ongelmat päästöjen kanssa olivat meille parasta mahdollista markkinointia”, Lesonen sanoo.Lesonen viittaa vuonna 2015 paljastuneeseen päästöhuijaukseen. Tuolloin selvisi https://www.hs.fi/autot/art-2000005495904.html , että Volkswagen oli asentanut useiden autojensa moottoriin ohjelmiston, jonka ansiosta typpioksidipäästöt olivat testeissä pienemmät kuin todellisuudessa.”Proventia lähti hirmu nousuun siitä hetkestä”, Lesonen kuvailee.Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna runsaat 19 miljoonaa euroa. Tulosta syntyi 2,3 miljoonaa euroa.

Onko ajatuksena listata Proventia pörssiin?

HS:n selvityksessä

”No, mietimme erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Uskon että yhtiö arvostetaan hyvin”, hän sanoo hieman arvoituksellisesti.Lesonen kertoo olevansa edelleen sarjayrittäjä, jonka on vaikea olla tekemättä mitään. Lähellä kuitenkin oli, ettei työelämä loppunut lyhyeen, sillä hänellä todettiin jo lähes 20 vuotta sitten Parkinsonin tauti. Lesonen kertoi sairaudestaan https://www.hs.fi/talous/art-2000002849932.html ja onnistuneesta leikkaushoidosta 2015 ilmestyneessä Karo Hämäläisen https://www.hs.fi/haku/?query=karo+hamalaisen kirjassa Yrittäjän Taivas+Helvetti Vol. 3.”Leikkaus auttaa kahdelle prosentille Parkinsonia sairastavista. Oli hienoa kuulua siihen joukkoon. Suomessa on hienoa osaamista”, Lesonen kirjoitti kirjassa.Leikkauksen jälkeen Lesosen ihon alle laitettiin stimulaattori, joka huijaa elimistöä dopamiinihormonin määrästä. Laitteeseen vaihdetaan paristo viiden vuoden välein.Nyt Lesonen sanoo olevansa edelleen oireeton. Ei tarvitse enää edes silmälaseja.Ja yksi Lesosen yrityksistä kehittää parhaillaan tekniikkaa, jolla stimulaattorin patteri saataisiin entistäkin pienempään ”pakettiin”.Monet Lesosen nykyisistä hankkeista liittyvät erityisesti ympäristöteknologian kehittämiseen. Hän sanoo, että haluaa olla mukana parantamassa maailmaa. ”Mutta kyllä minä siinä myös haistan hyvän bisneksen.””Nyt kehitämme laitetta, jolla saadaan kerättyä muovia pois vesistöistä. Uskon, että siitä tulee valtava juttu.”neljä vuotta sitten laskettiin vuosina 1999–2012 Suomessa eniten ansainneiden tulot ja verot https://www.hs.fi/talous/art-2000002774274.html . Lesonen oli listalla viidentenä, kun verotettuja pääomatuloja oli runsaat 152 miljoonaa. Veroja hän oli maksanut 44 miljoonaa euroa.

Onko tavoitteena saada vielä lisää rahaa?

”Kyllä minä haluan vielä tehdä isoja diilejä. Sitten kun puhutaan miljardeista, sitten ollaan isoissa luvuissa.””Mutta raha sinänsä ei ole enää tärkeää. Olen käytännössä ollut miljonääri vuodesta 1995. Olisin voinut jo silloin jäädä lepäämään laakereillani, mutta mitäs minä sitten olisin tehnyt.”Sitten kuulumiset on vaihdettu. Lesonen sanoo lähtevänsä sauvakävelylle.