Kreikan hallitus yrittää varmistaa uuden lainaerän – esittää muun muassa eläkkeiden supistamista

Kreikan hallitus lähetti myöhään perjantai-iltana parlamentin hyväksyttäväksi esityksensä, jolla se pyrkii varmistamaan kolmannen hätärahoituksen viimeisen lainaerän ehdot.Hallitus pyrkii jouduttamaan valtion omistamien energia­yhtiöiden yksityistämistä, vähentämään valtion rahoitusta eläkkeissä ja uudistamaan riitojen ratkaisemista työmarkkinoilla.Lisäksi hallitus esittää eläkkeiden supistamista ja vero­vähennysten karsimista ensi vuonna.kesällä 2015 myönnetty kolmas hätärahoitus on 86 miljardia euroa, josta viimeinen lainaerä on 12 miljardia euroa. Ennen lainaerän suorittamista Euroopan keskuspankki, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja komissio arvioivat, onko Kreikka täyttänyt sitoumuksensa.Viimeisen lainaerän maksamista käsitellään eurovaltioiden valtiovarainministereiden kokouksessa 21. kesäkuuta. Kreikka on toivonut myös huojennuksia lainojensa ehtoihin, mikä lisäisi muiden eurovaltioiden riskejä.Kreikan viimeiset lainojen lyhennykset Euroopan rahoitusvakausvälineelle ja Euroopan vakausmekanismille erääntyvät vuosina 2055–2060.Kaiken kaikkiaan Kreikka on saanut hätärahoitusta yhteensä noin 260 miljardia euroa, mikä on osaltaan lisännyt julkisen talouden velkaantumista.Euroopan unionin tilasto­keskuksen Eurostatin mukaan Kreikan julkisen talouden velka oli viime vuoden lopussa 317 miljardia euroa eli 179 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.Lainoja ovat antaneet eurovaltiot, IMF ja eurovaltioiden perustamat Euroopan rahoitusvakausväline ja Euroopan vakausmekanismi.ehtona Kreikka on pienentänyt palkkoja ja eläkkeitä, karsinut julkisen talouden menoja, kiristänyt verotusta ja myynyt omistamiaan yrityksiä.Finanssipolitiikan liian voimakas kiristäminen on monien taloustieteilijöiden mielestä ollut merkittävä syy Kreikan talouden romahtamiseen. Finanssipolitiikka tarkoittaa julkisen talouden tulojen ja menojen säätelyä kokonaiskysyntään vaikuttamiseksi.Niukkuuteen perustuva finanssipolitikkaa on aiheuttanut Kreikassa voimakasta tyytymättömyyttä ja sosiaalisia ongelmia.