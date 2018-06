Talous

Teräsyhtiö SSAB harkitsee Lappohjan putkitehtaan lopettamista – koko henkilöstöä koskeva yt-kierros alkoi

SSAB saattaa lopettaa putkia valmistavan tehtaansa toiminnan Lappohjassa.Yhtiö kertoo käynnistävänsä yt-neuvottelut. Neuvottelujen piirissä on koko tehtaan henkilöstö, eli noin 115 henkilöä. Alkavien neuvottelujen tuloksena voi olla Lappohjan tehtaan sulkeminen, yhtiö kertoo tiedotteessa.Osalle Lappohjan tehtaan työntekijöistä kyetään tarjoamaan työtä SSAB Europen muilla tuotantolaitoksilla Suomessa, mikäli toiminta Lappohjassa lakkaa.neuvottelut ovat osa SSAB:n Euroopan-yksikön suunnitelmaa putkituotannon uudelleenjärjestelyksi.Yhtiö kertoo, että SSAB Europe kehittää putkiliiketoimintaansa kilpailukyvyn parantamiseksi ja tuotantomäärien kasvattamiseksi.Suunnitelmaan sisältyy nykyisten tuotantolinjojen uudistaminen lähivuosina Hämeenlinnan putkitehtaalla, sekä Oulaisten, Pulkkilan ja Toijalan tuotannon modernisointi ja kehitysohjelma määrien kasvattamiseksi.SSAB Europella on tällä hetkellä putkituotantoa Hämeenlinnassa, Lappohjassa ja Pulkkilassa sekä kierresaumahitsattujen putkien valmistusta Oulaisissa ja profiilituotantoa Toijalassa.sanoo, että Hämeenlinnan putkitehtaan tuotantolinjojen kehittämissuunnitelma mahdollistaa laadukkaamman ja kilpailukykyisemmän putkituotannon, joka palvelisi muun muassa rakentamista sekä konepaja-, auto- ja huonekaluteollisuutta.Oulaisissa selvitetään putkivalmistuksen modernisointia. Pulkkilaan laaditaan pitkän aikavälin kehitysohjelma työturvallisuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Toijalassa harkitaan tuotantolinjojen modernisointia ja monipuolistamista.SSAB Europe -yksikön päätuotantolaitokset sijaitsevat Raahessa ja Hämeenlinnassa ja Ruotsin Luulajassa ja Borlängessä. Muut tuotantolaitokset ovat maalipinnoituslinjat Ruotsin Finspångissa ja Kankaanpäässä. Yksiköllä on putki- ja profiilituotantoa Hämeenlinnassa, Lappohjassa, Oulaisissa, Pulkkilassa ja Toijalassa sekä teräspalvelukeskukset Alankomaissa, Norjassa, Italiassa, Venäjällä, Puolassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa.